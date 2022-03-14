Стартувала платформа "Моя Війна" для переконання міжнародних партнерів більше допомагати Україні

14:59 14 березня Київ, Україна

Мінкульт, Асоціація інноваційної та цифрової освіти та компанія Totonis запустили міжнародну платформу "Моя Війна"

З її допомогою кожен українець як свідок жорстокої війни російської федерації проти України може описати свою історію, викласти реальні факти та особисті переживання. Громадяни всіх країн світу можуть побачити та прочитати ці факти рідними для них мовами та висловити свою підтримку Україні реальними діями.

«Свідками війни вже стали мільйони українців. Кожна з їхніх історій дуже важлива і має бути задокументована. Бо та реальність, з якою зараз стикаються жителі України, є не лише доказом агресії РФ, а й доказом злочинів кремля проти людства та гуманності. Зараз ми перебуваємо на передовій та захищаємо не лише нашу країну, а й увесь цивілізований світ, кожного громадянина демократичних країн. Ми повинні поділитися зі світом тим, що ми переживаємо та відчуваємо. Кожна історія українців має бути почута», – наголосив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.

На платформу, крім історії, можна додати відео або фото підтвердження військових злочинів, які скоюють російські військові на території України.

«Всі кореспонденти проходитимуть модерацію, перш ніж історія стане доступною. Це передбачено, щоб інші користувачі платформи, організатори та партнери проєкту були впевнені, що це написали реальні люди», – сказала Марія Богуслав, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Модерація проходитиме протягом всієї реалізації проєкту, щоб уникнути участі в ньому провокаторів, ботів, закликів, що виходять за межі моральних норм.