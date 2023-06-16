Стартував черговий етап навчання операторів БПЛА - Мінцифри

07:20 16 червня Київ, Україна

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) запустило черговий етап навчання ще 10 тисяч операторів безпілотників, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Починаємо підготовку ще 10 тисяч операторів БПЛА у рамках проєкту Армія дронів. На першому етапі ми вже навчили 10 тисяч операторів дронів. Пілоти проходили як теоретичну, так і практичну підготовку. Більшість із них уже успішно виконують бойові завдання на фронті", - сказав він.

Міністр зазначив, що на першому етапі здебільшого вчили керувати коптерами розвідувального класу, а тепер будуть відкриті нові категорії — FPV-дрони та літаки-бомбери.

"FPV - швидкі та маневрові, зі снайперською точністю влучають у ціль і знищують російську техніку на мільйони доларів. Літаки-бомбери на кшталт української "Лелеки" та польського FlyEye також демонструють відмінні результати - знищують окупантів на всіх ділянках фронту", - зазначив Федоров.

На другому етапі планують навчити 7600 операторів керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel. А ще — 2 тисячі операторів FPV-дронів та 400 пілотів літаків-бомберів. Наша мета – більше дронів та більше операторів. Навчання проходитиме у 26 школах, а Армія дронів оплачуватиме навчання.