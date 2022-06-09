Starlink Ukraine офіційно стала постачальником електронних комунікаційних мереж та послуг

14:10 09 червня Київ, Україна

Компанія Starlink Ukraine одержала ліцензію оператора.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у четвер, 9 червня.

"Щойно компанія була внесена до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг під номером 1. Представництво компанії SpaceX вже скоро розпочне активну роботу в Україні», – заявив Федоров.



Виходячи з даних Держреєстру фізичних та юридичних осіб-підприємців, ТОВ Старлінк Юкрейн зареєстровано 27 квітня 2022 року в Києві. Його керівником є Олена Каньдя.



Засновником української компанії є Старлінк Холдінгс Незерландс Б.В (США), кінцевим бенефіціарним власником вказано Ілона Маска.



Статутний капітал ТОВ Старлінк Юкрейн складає 50 гривень.



Як відомо, наприкінці лютого в Україні з'явилися перші станції супутникового інтернету Starlink. Вони розпочали працювати з 1 березня. Також повідомлялося, що Україна отримає тисячі станцій Starlink.