Starlink Ukraine офіційно стала постачальником електронних комунікаційних мереж та послуг

Компанія Starlink Ukraine одержала ліцензію оператора.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у четвер, 9 червня.
Виходячи з даних Держреєстру фізичних та юридичних осіб-підприємців, ТОВ Старлінк Юкрейн зареєстровано 27 квітня 2022 року в Києві. Його керівником є Олена Каньдя.
Засновником української компанії є Старлінк Холдінгс Незерландс Б.В (США), кінцевим бенефіціарним власником вказано Ілона Маска.
Статутний капітал ТОВ Старлінк Юкрейн складає 50 гривень.
Як відомо, наприкінці лютого в Україні з'явилися перші станції супутникового інтернету Starlink. Вони розпочали працювати з 1 березня. Також повідомлялося, що Україна отримає тисячі станцій Starlink.
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