Стало відомо, скільки українці відпочиватимуть в травні

16:16 27 квітень Київ, Україна

На початок травня 2021 припадає відразу кілька свят, завдяки яким українці отримають додаткові офіційні вихідні дні.



У перші два дні травня відзначають Міжнародний день праці і Світле Христове Воскресіння.



Оскільки 1 і 2 травня - це субота і неділя, на які випадають офіційні свята, згідно зі статтею 67 КЗпП, вихідні переносяться на 3 і 4 травня (понеділок і вівторок відповідно).



Таким чином на початку місяця буде чотири вихідних дні підряд - з 1 по 4 травня.



Крім того, 9 травня в Україні святкують День Перемоги. Він випадає на неділю, тому понеділок 10 травня стане вихідним.



Всього в останній місяць весни українців очікує 18 робочих і 13 вихідних днів.



Основні свята і пам'ятні дати в травні 2021 року:



1 травня - День праці

2 травня - Великдень

3 травня - Всесвітній день свободи друку (преси)

7 травня - День радіо

8 травня - День пам'яті і примирення, присвячений Другій світовій війні

8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста

9 травня - День Перемоги, День матері, День Європи (міжнародний)

12 травня - Всесвітній день медичних сестер

15 травня - Міжнародний день сімей, День Європи (український), День науки

16 травня - День пам'яті жертв політичних репресій, День молодіжних та дитячих громадських організацій в Україні, Всеукраїнський день працівників культури, Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу

17 травня - Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства

18 травня - Міжнародний день музеїв

19 травня - Міжнародний день боротьби з гепатитами

20 травня - День банківських працівників, Всесвітній день метролога

21 травня - Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку

22 травня - Міжнародний день біологічного різноманіття

24 травня - День слов'янської писемності і культури

25 травня - День філолога

29 травня - Міжнародний день миротворців ООН, День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження

30 травня - День хіміка, День Києва

31 травня - Всесвітній день без тютюну.