Стало відомо, скільки українці відпочиватимуть в травні

На початок травня 2021 припадає відразу кілька свят, завдяки яким українці отримають додаткові офіційні вихідні дні.
У перші два дні травня відзначають Міжнародний день праці і Світле Христове Воскресіння.
Оскільки 1 і 2 травня - це субота і неділя, на які випадають офіційні свята, згідно зі статтею 67 КЗпП, вихідні переносяться на 3 і 4 травня (понеділок і вівторок відповідно).
Таким чином на початку місяця буде чотири вихідних дні підряд - з 1 по 4 травня.
Крім того, 9 травня в Україні святкують День Перемоги. Він випадає на неділю, тому понеділок 10 травня стане вихідним.
Всього в останній місяць весни українців очікує 18 робочих і 13 вихідних днів.
Основні свята і пам'ятні дати в травні 2021 року:
1 травня - День праці
2 травня - Великдень
3 травня - Всесвітній день свободи друку (преси)
7 травня - День радіо
8 травня - День пам'яті і примирення, присвячений Другій світовій війні
8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста
9 травня - День Перемоги, День матері, День Європи (міжнародний)
12 травня - Всесвітній день медичних сестер
15 травня - Міжнародний день сімей, День Європи (український), День науки
16 травня - День пам'яті жертв політичних репресій, День молодіжних та дитячих громадських організацій в Україні, Всеукраїнський день працівників культури, Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу
17 травня - Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства
18 травня - Міжнародний день музеїв
19 травня - Міжнародний день боротьби з гепатитами
20 травня - День банківських працівників, Всесвітній день метролога
21 травня - Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку
22 травня - Міжнародний день біологічного різноманіття
24 травня - День слов'янської писемності і культури
25 травня - День філолога
29 травня - Міжнародний день миротворців ООН, День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження
30 травня - День хіміка, День Києва
31 травня - Всесвітній день без тютюну.
У перші два дні травня відзначають Міжнародний день праці і Світле Христове Воскресіння.
Оскільки 1 і 2 травня - це субота і неділя, на які випадають офіційні свята, згідно зі статтею 67 КЗпП, вихідні переносяться на 3 і 4 травня (понеділок і вівторок відповідно).
Таким чином на початку місяця буде чотири вихідних дні підряд - з 1 по 4 травня.
Крім того, 9 травня в Україні святкують День Перемоги. Він випадає на неділю, тому понеділок 10 травня стане вихідним.
Всього в останній місяць весни українців очікує 18 робочих і 13 вихідних днів.
Основні свята і пам'ятні дати в травні 2021 року:
1 травня - День праці
2 травня - Великдень
3 травня - Всесвітній день свободи друку (преси)
7 травня - День радіо
8 травня - День пам'яті і примирення, присвячений Другій світовій війні
8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста
9 травня - День Перемоги, День матері, День Європи (міжнародний)
12 травня - Всесвітній день медичних сестер
15 травня - Міжнародний день сімей, День Європи (український), День науки
16 травня - День пам'яті жертв політичних репресій, День молодіжних та дитячих громадських організацій в Україні, Всеукраїнський день працівників культури, Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу
17 травня - Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства
18 травня - Міжнародний день музеїв
19 травня - Міжнародний день боротьби з гепатитами
20 травня - День банківських працівників, Всесвітній день метролога
21 травня - Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку
22 травня - Міжнародний день біологічного різноманіття
24 травня - День слов'янської писемності і культури
25 травня - День філолога
29 травня - Міжнародний день миротворців ООН, День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження
30 травня - День хіміка, День Києва
31 травня - Всесвітній день без тютюну.
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