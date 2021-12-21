Стало відомо, коли вакциновані українці без «Дії» зможуть отримати 1000 грн

09:56 21 грудень Київ, Україна

Українці, які не мають віртуальних карток, але мають повну імунізацію від коронавірусу, також мають право отримати обіцяну президентом тисячу гривень. Проте таким громадянам процедура виплати світить лише у другому півріччі наступного року.



Заступник керівника Офісу Президента пояснив, що тисячу отримає кожен щеплений двічі українець, без винятку. Проте ті, хто не має банку-партнера, або у кого відсутній додаток «Дія», або хто не має пластикової картки, можуть розраховувати на виплату відповідних коштів лише у другому та пізніше кварталі 2022 року.



Яким саме буде визначено порядок виплати тисячі гривень, поки що у ОП не уточнюють, проте обіцяють, що механізм отримання цих коштів обов'язково буде.



Нагадаємо, що в Україні з 19 грудня стартувала програма «е-Підтримка». Усі власники банків-партнерів та додатку «Дія», в якому завантажено «зелений» сертифікат про повну вакцинацію, вже можуть витратити гроші на визначену урядом низку послуг та товарів.



До речі, останнім часом книжкові інтернет-магазини зазнають перевантаження у зв'язку з масовим скуповуванням книг українцями. Саме цю продукцію обирає населення, розплачуючись «ковідною тисячею».