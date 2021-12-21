Стало відомо, коли вакциновані українці без «Дії» зможуть отримати 1000 грн

Українці, які не мають віртуальних карток, але мають повну імунізацію від коронавірусу, також мають право отримати обіцяну президентом тисячу гривень. Проте таким громадянам процедура виплати світить лише у другому півріччі наступного року.
Заступник керівника Офісу Президента пояснив, що тисячу отримає кожен щеплений двічі українець, без винятку. Проте ті, хто не має банку-партнера, або у кого відсутній додаток «Дія», або хто не має пластикової картки, можуть розраховувати на виплату відповідних коштів лише у другому та пізніше кварталі 2022 року.
Яким саме буде визначено порядок виплати тисячі гривень, поки що у ОП не уточнюють, проте обіцяють, що механізм отримання цих коштів обов'язково буде.
Нагадаємо, що в Україні з 19 грудня стартувала програма «е-Підтримка». Усі власники банків-партнерів та додатку «Дія», в якому завантажено «зелений» сертифікат про повну вакцинацію, вже можуть витратити гроші на визначену урядом низку послуг та товарів.
До речі, останнім часом книжкові інтернет-магазини зазнають перевантаження у зв'язку з масовим скуповуванням книг українцями. Саме цю продукцію обирає населення, розплачуючись «ковідною тисячею».
Заступник керівника Офісу Президента пояснив, що тисячу отримає кожен щеплений двічі українець, без винятку. Проте ті, хто не має банку-партнера, або у кого відсутній додаток «Дія», або хто не має пластикової картки, можуть розраховувати на виплату відповідних коштів лише у другому та пізніше кварталі 2022 року.
Яким саме буде визначено порядок виплати тисячі гривень, поки що у ОП не уточнюють, проте обіцяють, що механізм отримання цих коштів обов'язково буде.
Нагадаємо, що в Україні з 19 грудня стартувала програма «е-Підтримка». Усі власники банків-партнерів та додатку «Дія», в якому завантажено «зелений» сертифікат про повну вакцинацію, вже можуть витратити гроші на визначену урядом низку послуг та товарів.
До речі, останнім часом книжкові інтернет-магазини зазнають перевантаження у зв'язку з масовим скуповуванням книг українцями. Саме цю продукцію обирає населення, розплачуючись «ковідною тисячею».
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