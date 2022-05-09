Стало відомо, коли в Україні запрацює електронний рецепт

Введення в експлуатацію електронного рецепта очікують і медики, і фармацевти, і пацієнти. На практиці е-рецепт зведе до нуля безконтрольний продаж антибіотиків та інших препаратів, які потребують рецепта.
Про це пише у Фейсбуці народний депутат СН, глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Як зазначив Радуцький, з впровадженням е-рецепта припиниться безконтрольний продаж ліків, зокрема, антибіотиків, з'явиться контроль за призначенням препаратів.
"Уже в 2021 році повинна запрацювати електронна медична карта пацієнта. Там буде зібрана вся інформація про нього, план лікування, призначені ліки. З появою е-рецепта лікар буде змушений призначати препарати не на свій розсуд, а згідно з планом лікування - відповідно до затверджених протоколів. Відповідно, з'явиться можливість контролювати правильність дій медичного працівника", - додав він.
"Уже в 2021 році повинна запрацювати електронна медична карта пацієнта. Там буде зібрана вся інформація про нього, план лікування, призначені ліки. З появою е-рецепта лікар буде змушений призначати препарати не на свій розсуд, а згідно з планом лікування - відповідно до затверджених протоколів. Відповідно, з'явиться можливість контролювати правильність дій медичного працівника", - додав він.
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