Стало відомо, коли в Україні запрацює електронний рецепт

17:32 05 серпня Київ, Україна

Введення в експлуатацію електронного рецепта очікують і медики, і фармацевти, і пацієнти. На практиці е-рецепт зведе до нуля безконтрольний продаж антибіотиків та інших препаратів, які потребують рецепта.



Про це пише у Фейсбуці народний депутат СН, глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Три тижні тому на засіданні комітету ініціював розгляд питання про введення е-рецепта. Домовилися з керівництвом Міністерства охорони здоров'я, Нацслужби здоров'я і Держекспертного центру про чіткий графік реалізації проєкту. У загальних рисах план наступний: у вересні цього року запланований тендер на розробку програмного забезпечення для впровадження е-рецепта в електронній системі охорони здоров'я. На початку 2022 року МОЗ проведе навчання лікарів і фармацевтів по користуванню системою. Е-рецепт для препаратів інсуліну запрацює з жовтня, для всіх рецептурних препаратів - в березні 2022 року", - написав він.

Як зазначив Радуцький, з впровадженням е-рецепта припиниться безконтрольний продаж ліків, зокрема, антибіотиків, з'явиться контроль за призначенням препаратів.



"Уже в 2021 році повинна запрацювати електронна медична карта пацієнта. Там буде зібрана вся інформація про нього, план лікування, призначені ліки. З появою е-рецепта лікар буде змушений призначати препарати не на свій розсуд, а згідно з планом лікування - відповідно до затверджених протоколів. Відповідно, з'явиться можливість контролювати правильність дій медичного працівника", - додав він.