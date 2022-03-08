Стало відомо, які українські ВНЗ увійшли в світовий рейтинг

13:33 09 червень Київ, Україна

У рейтинг кращих ВНЗ світу увійшли КНУ ім. Т. Шевченка, НТУ Харківський політехнічний інститут, НТУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Сумський державний університет, Національний університет Львівська політехніка, Національний університет Києво-Могилянська академія.

Про це свідчать дані вісімнадцятого випуску глобального рейтингу університетів QS World University Rankings, опублікованого в середу, 9 червня.



Зокрема, шість вишів зберегли свої позиції в топі, це КНУ ім. Т. Шевченка (601-650 місце), НТУ Харківський політехнічний інститут (651-700 місце), НТУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (701-750 місце), Сумський державний університет (701-750 місце), Національний університет Львівська політехніка (801-1000 місце), Національний університет Києво-Могилянська академія (1001-1200).



Крім того, вперше увійшов до рейтингу ЛНУ імені Івана Франка (1001-1200), а Харківський національний університет імені В. Н.Каразіна погіршив свої колишні позиції і вийшов з ТОП-500, зайнявши місце в діапазоні 510-520.



Відзначимо, що вже десятий рік поспіль найкращим університетом вважається Массачусетський технологічний інститут (США). На другому місці - Оксфордський університет у Великобританії, а третє місце поділяють американський університет Стенфорда і британський Кембридж. При цьому Гарвардський університет вийшов з трійки лідерів і тепер займає п'яту позицію в світовому рейтингу.