Стали відомі країни, в яких приймають українські сертифікати про вакцинацію

МЗС України докладає максимум зусиль для того, щоб українські сертифікати про вакцинацію приймала максимальна кількість країн.
Про це в п'ятницю, 16 липня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.
Він також зазначив, що Міністерство закордонних справ активно займається домовленостями про визнання українських сертифікатів іншими країнами. Прем'єр додав, що мета найближчого часу - розширити дію географії сертифікатів.
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