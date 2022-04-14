Стали відомі країни, в яких приймають українські сертифікати про вакцинацію

12:16 16 липня Київ, Україна

МЗС України докладає максимум зусиль для того, щоб українські сертифікати про вакцинацію приймала максимальна кількість країн.

Про це в п'ятницю, 16 липня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

"Ми ведемо системну роботу в напрямку системного визнання українських COVID-сертифікатів за кордоном, щоб українці могли вільно подорожувати по світу... Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина вже погодилися визнати українські сертифікати", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що Міністерство закордонних справ активно займається домовленостями про визнання українських сертифікатів іншими країнами. Прем'єр додав, що мета найближчого часу - розширити дію географії сертифікатів.