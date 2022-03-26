Стали відомі причини масових обшуків на митниці

Причиною масових обшуків в центральному офісі Державної митної служби і в 15 регіональних представництвах відомства послужили систематичні порушення чиновниками законодавчих норм, які призвели до великих збитків держбюджету.
Про це повідомляє пресслужба СБУ у вівторок, 3 листопада.
"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чиновники центрального офісу ДМС і її регіональних органів організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди. Чиновники "заробляли" під час митного оформлення товарів, порушували законодавство у сфері державних закупівель, що призвело до тяжких наслідків і збитків для держбюджету в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.
Були вилучені документи щодо порушення бюджетного законодавства при перерахунку митних платежів, неправдивості висновків експертиз за класифікацією товарів, а також документація щодо проведення робіт з капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту в управліннях.
"В рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії", - додали в СБУ.
"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чиновники центрального офісу ДМС і її регіональних органів організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди. Чиновники "заробляли" під час митного оформлення товарів, порушували законодавство у сфері державних закупівель, що призвело до тяжких наслідків і збитків для держбюджету в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.
Були вилучені документи щодо порушення бюджетного законодавства при перерахунку митних платежів, неправдивості висновків експертиз за класифікацією товарів, а також документація щодо проведення робіт з капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту в управліннях.
"В рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії", - додали в СБУ.
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