Стала відома дата початку походу українського криголама до Антарктиди

Антарктичні походи та дослідження льодового материка овіяні романтикою. Але насправді це складна, відповідальна і навіть небезпечна робота. Кожна країна, яка має можливість досліджувати Антарктиду, дуже пишається цим.
Новий український криголам Ноосфера вирушить до Антарктиди вже в середині січня. А напередодні він залишив морський вокзал Одеси у напрямку судноремонтного заводу у Чорноморську, повідомив у суботу Національний антарктичний науковий центр.
Зазначається, що слід перевірити роботу всіх механізмів – від двигунів до кранів та лебідок – на справність, замінити відпрацьовані олії тощо. Окремим завданням є очищення корпусу від наростів морської рослинності та техобслуговування "підрульок" – спеціальних гвинтів, що забезпечують маневреність судна у складній льодовій обстановці.
Роботи проведе ПрАТ ІСРЗ (колишній Іллічівський судноремонтний завод). Оскільки Ноосфера має значну водотоннажність – 5732 тонни, а для цього плавучий док має бути досить потужним.
Нагадаємо, цього року Україна купила британський криголам James Clark Ross за 5,3 млн доларів. Останні 30 років цей корабель виконував роль світової дослідницької платформи для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень.
Саме цей криголам у 1996 році привіз першу українську антарктичну експедицію на колишню британську станцію Фарадей, яка зараз називається Академік Вернадський та належить Україні.
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