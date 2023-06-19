Стало можливим вивезення агропродукції через гирло Дунаю до Чорного моря

Як повідомили у пресслужбі державного підприємства Адміністрація морських портів України, завдяки звільненню острова Зміїний від окупаційних військ з'явилася можливість використання гирла Дунаю з метою вивезення агропродукції.
"З огляду на звільнення від російських військ острова Зміїний і скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливе використання каналу гирла Бистре, суднового шляху р.Дунай - Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію", - йдеться в повідомленні.
Два барже-буксирні склади компанії Краншип вже успішно перейшли з рейду Суліни до портопункту Кілія через гирло Бистре.
Нагадаємо, наприкінці червня ЗСУ серією потужних ударів змусили російських окупантів залишити острів Зміїний.
"З огляду на звільнення від російських військ острова Зміїний і скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливе використання каналу гирла Бистре, суднового шляху р.Дунай - Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію", - йдеться в повідомленні.
Два барже-буксирні склади компанії Краншип вже успішно перейшли з рейду Суліни до портопункту Кілія через гирло Бистре.
Нагадаємо, наприкінці червня ЗСУ серією потужних ударів змусили російських окупантів залишити острів Зміїний.
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