ССО ЗСУ провели навчання в Чорнобильській зоні

Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) провели навчання в обстановці реального радіаційного зараження місцевості - в місті Прип'ять.
Про це повідомляє пресслужба ССО ЗСУ.
За сценарієм навчань в місті відбуваються бойові зіткнення між армією і незаконними збройними формуваннями. Противник застосовує так звану "брудну" бомбу - вибуховий пристрій, оснащений радіаційними елементами, щоб посіяти паніку серед населення.
Уточнюється, що військові ССО відходять від застарілих стандартів. На заняттях в Чорнобильській зоні вони застосовували сучасні стандарти НАТО.
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