ССО ЗСУ провели навчання в Чорнобильській зоні

18:09 01 червень Київ, Україна

Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) провели навчання в обстановці реального радіаційного зараження місцевості - в місті Прип'ять.

Про це повідомляє пресслужба ССО ЗСУ.

"Країни НАТО звертають особливу увагу на те, щоб фахівці служб CBRN Defense (хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту) були підготовлені на високому рівні", - розповів фахівець служби CBRN Defense одного з підрозділів ССО України.

За сценарієм навчань в місті відбуваються бойові зіткнення між армією і незаконними збройними формуваннями. Противник застосовує так звану "брудну" бомбу - вибуховий пристрій, оснащений радіаційними елементами, щоб посіяти паніку серед населення.



Уточнюється, що військові ССО відходять від застарілих стандартів. На заняттях в Чорнобильській зоні вони застосовували сучасні стандарти НАТО.



