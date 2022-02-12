США чекають на створення «Кримської платформи»

23:46 20 травень Київ, Україна

Обговорення «Кримської платформи» призначене на 23 серпня 2021 року. Проєкт повинен допомогти в деокупації українського півострова і не тільки.

У своєму Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен написав, що з нетерпінням чекає участі в саміті «Кримської платформи»: "Ми засуджуємо зловживання Росії в Криму, особливо 18 травня, коли згадують про 77-у річницю сталінської депортації безлічі кримських татар з півострова. Ми з нетерпінням чекаємо можливості взяти участь в саміті «Кримської платформи» в серпні".

Однак посилення тиску на Росію міжнародним співтовариством для деокупації Криму - це не єдине завдання платформи. Одним з питань залишається утиск корінного населення півострова.

За словами Гайани Юксель, члена Меджлісу кримських татар, окупаційна влада Росії використовує політику знищення людей, незгодних з анексією півострова в Криму. В першу чергу, це кримськотатарський народ, який в повному складі не визнав нову владу в 2014 році, а також залишається вірним ідеям Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі. Кримські татари і зараз не визнали окупантів.

«На сьогодні найбільша кількість людей серед політичних в'язнів в Криму - це кримські татари. "Завдання окупаційної "влади" - видавити всіх активних кримських татар з території Криму, зробити так, щоб відбувалася масова прихована депортація і кримські татари залишали свою рідну землю» - вважає Юксель.

Про це повідомив і президент України Володимир Зеленський. У День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу він висловив слова підтримки і сказав, що в цей день всі українці підтримують корінне населення Криму.

Через 77 років історія повторюється знову. Російська влада веде протиправну боротьбу, спрямовану на знищення цілого народу. Тому «Кримська платформа» спрямована не просто на повернення української території, але і на захист народу, який в цей момент зазнає труднощів позбавлення незалежності і гноблення.