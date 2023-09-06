США продовжили статус тимчасово захищених осіб українцям, які перебувають у країні

18:50 18 серпня Київ, Україна

Сполучені Штати продовжили тимчасово захищений статус (TPS) для українців на 18 місяців – з 20 жовтня 2023 року по 19 квітня 2025 року через повномасштабну війну та надзвичайні і тимчасові умови в Україні, які перешкоджають безпечному поверненню людей.



Про це йдеться у повідомленні Департаменту внутрішньої безпеки США.



Зазначається, що громадяни України, які перебували в США станом на 16 серпня 2023 року, також можуть подавати заявки на отримання цього статусу.

"Вторгнення росії в Україну та викликана ним гуманітарна криза вимагає від Сполучених Штатів продовжувати надавати захист українцям, які, можливо, не можуть впливати на свою країну. Ми й надалі пропонуємо нашу підтримку українцям у вигляді такої форми тимчасової гуманітарної допомоги", - заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.