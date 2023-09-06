США продовжили статус тимчасово захищених осіб українцям, які перебувають у країні

Сполучені Штати продовжили тимчасово захищений статус (TPS) для українців на 18 місяців – з 20 жовтня 2023 року по 19 квітня 2025 року через повномасштабну війну та надзвичайні і тимчасові умови в Україні, які перешкоджають безпечному поверненню людей.
Про це йдеться у повідомленні Департаменту внутрішньої безпеки США.
Зазначається, що громадяни України, які перебували в США станом на 16 серпня 2023 року, також можуть подавати заявки на отримання цього статусу.
За даними відомства, тимчасово захищений статус можуть продовжити 26 тисяч українців, ще 167 тисяч можуть претендувати на набуття цього статусу. Ця група охоплює громадян України (та осіб без громадянства, які проживають в Україні) у США з неімміграційним статусом або без законного імміграційного статусу.
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