США подарували Україні 66 авто в рамках програми "Поліцейський офіцер громади"

Поліцейські в селах, незабаром отримають службовий транспорт, американці подарували 66 нових позашляховиків в рамках програми "Поліцейський офіцер громади".
За інформацією прес-служби посольства США в Україні, вони хочуть допомогти нашій країні забезпечити доступ до якісної службі поліції в сільській місцевості. Всього ж подібних машин в селах буде 124.
Програма також допомогла Національної поліції відібрати, навчити і екіпірувати 251 поліцейського, які зараз проходять службу в 164 територіальних громадах в семи областях.
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