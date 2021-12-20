США подарували Україні 66 авто в рамках програми "Поліцейський офіцер громади"

21:03 10 серпень Київ, Україна

Поліцейські в селах, незабаром отримають службовий транспорт, американці подарували 66 нових позашляховиків в рамках програми "Поліцейський офіцер громади".

За інформацією прес-служби посольства США в Україні, вони хочуть допомогти нашій країні забезпечити доступ до якісної службі поліції в сільській місцевості. Всього ж подібних машин в селах буде 124.

"Ми підтримуємо наших українських партнерів, що працюють над тим, щоб забезпечити доступ до якісної службі поліції в сільській місцевості. Підвищуючи безпеку в територіальних громадах, ця програма також сприяє реформі децентралізації ", - йдеться в повідомленні.

Програма також допомогла Національної поліції відібрати, навчити і екіпірувати 251 поліцейського, які зараз проходять службу в 164 територіальних громадах в семи областях.