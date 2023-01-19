США планують експортувати українську "Дію" до інших країн

07:37 19 січня Київ, Україна

Сполучені Штати мають намір повторити успіх української програми електронного управління "Дія" в інших країнах. Про це під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі заявила адміністратор USAID Саманта Павер, повідомляє видання Axios.

"USAID надало фінансування Міністерству цифрової трансформації України, щоб допомогти розробити "Дію" та покращити її кібербезпеку, а також виділило ще 8,5 млн. доларів, щоб допомогти розширити сервіси програми під час війни", - заявила Пауер.

Вона зазначила, що Україна готова поділитися своїм підходом та технологіями з іншими країнами, тому USAID планує розпочати обговорення із зацікавленими державами потенційного використання "Дії" як шаблон для власних подібних програм.



За словами Павер, проект знаходиться на початковій стадії. Наразі було виділено 650 тисяч доларів на проведення техніко-економічних обґрунтувань у країнах, які виявили інтерес.



Вона зазначила, що українським підходом до електронного управління зацікавилася Молдова.



Керівник USAID сподівається на співпрацю з багатьма країнами, оскільки це може покращити життя простих громадян.

"Додаток, який дозволяє громадянам подавати податкові декларації або отримувати доступ до свідоцтв про народження, не чекаючи годинами в черзі, може стати одним із відчутних поліпшень", - сказала вона.

Видання також повідомляє, що 18 січня було заплановано зустріч у Давосі Саманти Пауер з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим.



У 2020 році в Україні запустили додаток "Дія", щоб дозволити громадянам отримувати доступ до документів, що засвідчують особу, реєструвати бізнес та отримувати різні державні послуги зі своїх смартфонів. З початку вторгнення Росії додаток розширили за допомогою додаткових інструментів, таких як звіт про збитки від російських ударів.