Термін дії закордонного паспорта українці тепер можуть продовжити на 5 років

Уряд вніс зміни до Порядку оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Паспорт можна продовжити п'ять років. Про це йдеться у постанові від 18 жовтня 2022 р.. №1185.

Термін дії паспорта для виїзду за кордон триває на п'ять років з дати подання заяви про продовження терміну. У разі подання заяви про продовження терміну до дати закінчення терміну дії паспорта для виїзду за кордон термін його дії продовжується на п'ять років з дати, що настає за датою закінчення терміну його дії», - йдеться у постанові.

Тимчасовий порядок може бути застосований Державною міграційною службою, посольством або консульською установою України за відсутності технічної можливості оформлення (у тому числі замість втраченого чи викраденого), обміну та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Також, термін дії закордонного паспорта можна буде продовжити у зв'язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов'язаної з невідкладною потребою в лікуванні від'їжджаючого, від'їздом супроводжуючого тяжкохворої особи або смертю родича, який проживав за кордоном.

Відповідно до постанови, термін дії паспорта для виїзду за кордон продовжується на підставі заяви особи або її законного представника. Заява може бути подана до закінчення строку її дії, але не раніше ніж за два місяці до дати закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон.

Заява про внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про продовження строку її дії подається до територіального органу/територіального підрозділу ГТС, посольства чи консульської установи України, за місцем звернення.

Внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про продовження терміну його дії здійснюється безоплатно у день звернення.