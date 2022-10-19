Термінове оформлення паспорта подорожчає майже вдвічі

15:32 19 жовтня Київ, Україна

Уряд ухвалив постанову про зміну вартості термінового оформлення паспортів . Ціни зросли майже вдвічі.

Про це повідомляє Урядовий портал.

З 1 листопада зросте вартість наступних документів:



▪Ціна оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 грн до 496 грн.

▪️Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за три чи сім днів подорожчає з 704 грн до 992 грн.

▪️ Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця зросте з 226 до 452 грн.

▪️Оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше, подорожчає з 168 грн до 336 грн.

▪️Оформлення та обмін виду на тимчасове проживання подорожчає з 352 грн до 452 грн.

▪️Оформлення та обмін картки мігранта подорожчає з 199 грн до 399 грн.

▪️Через шість місяців після скасування військового стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 20 днів подорожчає з 352 до 496 грн.