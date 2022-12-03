Термінова евакуація мешканців лівобережної Херсонщини

На Херсонщині мешканцям тимчасово окупованого лівого берега річки Дніпро дозволили 3-5 грудня евакуюватися на правий берег. Про це у суботу повідомив голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич у Telegram.
Вказано, що евакуація проходитиме у світлий час доби на ділянці Річковий вокзал, де тимчасово скасували заборону перетину річки Дніпро. Влада пояснює, що евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території.
Для евакуації потрібно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.
Раніше голова Ярослав Янушевич закликав евакуюватись жителів звільнених територій Херсонської області. За його словами, це пов'язано з високою загрозою обстрілів з боку Росії і серйозним руйнуванням інфраструктури регіону.
Також на Херсонщині створили штаб із евакуації населення регіону.
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