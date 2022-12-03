Термінова евакуація мешканців лівобережної Херсонщини

10:54 03 грудня Київ, Україна

На Херсонщині мешканцям тимчасово окупованого лівого берега річки Дніпро дозволили 3-5 грудня евакуюватися на правий берег. Про це у суботу повідомив голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич у Telegram.

"З 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) включно триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що евакуація проходитиме у світлий час доби на ділянці Річковий вокзал, де тимчасово скасували заборону перетину річки Дніпро. Влада пояснює, що евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території.

"У разі виникнення потреби у додатковому часі для прибуття на деокуповану територію просимо громадян причалювати лише на Річковому вокзалі як єдиному дозволеному місці", – додав Янушевич.

Для евакуації потрібно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Раніше голова Ярослав Янушевич закликав евакуюватись жителів звільнених територій Херсонської області. За його словами, це пов'язано з високою загрозою обстрілів з боку Росії і серйозним руйнуванням інфраструктури регіону.

Також на Херсонщині створили штаб із евакуації населення регіону.