Середня заборгованість за комунальні послуги становить 3,7 тис. грн на сім'ю

Проблемою для багатьох жителів України стала оплата все зростаючих платежів за надані комунальні послуги. Так, за даними, наданими Державною службою статистики (Держстат), на початок листопада середня заборгованість за комунальні послуги в Україні становить 3 769 грн на сім'ю.
Загальний борг за комунальні послуги становить 56,1 млрд гривень. Всього в Україні числиться 14 мільйонів 881 тисяча домогосподарств. Розділивши загальний борг на кількість споживачів, отримуємо зазначених 3,7 тис. гривень боргового навантаження на кожне домогосподарство.
Зокрема, заборгованість населення з оплати за постачання і розподіл газу досягла 22,4 мільярда гривень, за постачання тепла та гарячої води - 16,7 млрд грн, за водопостачання і водовідведення - 5,7 млрд грн, за постачання і розподіл електроенергії - 5,1 млрд грн, такий же борг - за управління багатоквартирними будинками, і ще 1,1 млрд грн українці винні за надання послуг з вивезення побутових відходів.
Держстат вивісив також своєрідний "список боржників".
Так, за даними Держстату, тільки три області, Донецька, Одеська та Херсонська "вийшли в плюс" по оплаті боргів, і то, це сталося з урахуванням погашення боргів попередніх періодів. Решта регіонів заплатили від 67 до 97% від нарахованих їм комунальних витрат. Причому більшість областей заплатили в районі 75% від нарахованого.
У минулому році сукупний комунальний борг українців перебував на рівні 52,1 млрд гривень, а в усередненому значенні становив 3,5 тис. гривень на кожну квартиру.
Днями стало відомо, що з нового року в Україні в середньому на 80% підвищать абонплату на газ. Нагадаємо, з початком опалювального сезону, і буквально через пару днів після проведення місцевих виборів регулюючий орган істотно підняв ціну на блакитне паливо для кінцевих споживачів.
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