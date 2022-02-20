Середня тривалість життя українців зросла

06:58 26 травень Київ, Україна

Згідно з даними Державної служби статистики, жінки живуть на 10 років довше за чоловіків, середня тривалість життя українок становить 76,98 року.

Середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні в 2019 році склала 72,01 року. Для чоловіків вона становить 66,92 року.



За даними статистичного відомства, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. Так, наприклад, в 1990 році вона становила 70,42 року (65,60 - для чоловіків і 74,82- для жінок).





Відзначається також, що за останні 30 років населення країни скоротилося майже на 10 млн осіб. У 1990 році в Україні постійно проживали 51 млн 556,5 тис. громадян, а в 2020 році - 41 млн 732,8 тис.