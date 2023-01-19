Середній вік ввезених автомобілів в Україну досяг 12 років. Це найвищий показник за десятиліття

11:31 19 січня Київ, Україна





Зростання середнього віку авто – побічний ефект нульових ставок на розмитнення, вважають аналітики. 2022-го середній вік ввезених в Україну авто склав 12,3 року. Цей показник виріс на два роки та став найвищим за останнє десятиліття, свідчить статистика Opendatabot.Зростання середнього віку авто – побічний ефект нульових ставок на розмитнення, вважають аналітики.

"Нульові ставки повинні були допомогти людям, що залишилися без автомобілів внаслідок збройної агресії росії, придбати недорогу машину - найчастіше це вже б/у автомобілі", - кажуть в Opendatabot.

У 2022 році 67% автомобілів, що ввозяться в Україну, були старші 10 років.

Статистика не підтверджує тезу про те, що старіння автопарку українців негативно позначається на безпеці на дорогах, зазначають аналітики. Наприклад, за даними Нацполіції, за весь 2021 рік зафіксували 58 ДТП через керування несправними транспортними засобами. Це 0,2% загальної кількості аварій у країні.



Загалом протягом 2022-го до України ввезли майже 535 тисяч автомобілів, це на 60% менше, ніж торік. Кількість ввезених машин була такою ж, як у період пандемії 2020-го.



Найбільше авто було ввезено у травні та червні, у період, коли діяли пільгові ставки на розмитнення. З липня, коли перестало діяти «нульове розмитнення», імпорт автомобілів знизився.

Найпопулярнішим брендом року серед легкових автомобілів став Volkswagen. У топ-3 потрапили також Renault та Ford.