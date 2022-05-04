Серед медиків найвищий бал довіри у Комаровського

Серед медиків найбільшою довірою користується Комаровський, йому довіряють 66% опитаних, не довіряють 20%.Головному санлікарю Віктору Ляшку довіряють 32%, не довіряють 39%.Опитування проведене 27 листопада - 1 грудня по всій території України, крім тимчасово окупованих територій. Опитано 1200 осіб методом особистого інтерв'ю, помилка не більше 2,8%. Замовник опитування не вказаний.