Серед медиків найвищий бал довіри у Комаровського

Згідно з соцопитуванням, проведеним дослідницькою групою Рейтинг, серед українських медиків перше місце в питаннях довіри займає дитячий педіатр Євген Комаровський.
Степанову довіряють 19% опитаних, не довіряють - 34%, 37% не чули про нього. Колишній в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун довіряють 15%, не довіряють - 67%. Колишніх міністрів Іллю Ємця і Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних, довіряють їм 10% і 8% відповідно, не довіряють - по 34%.
Степанову довіряють 19% опитаних, не довіряють - 34%, 37% не чули про нього. Колишній в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун довіряють 15%, не довіряють - 67%. Колишніх міністрів Іллю Ємця і Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних, довіряють їм 10% і 8% відповідно, не довіряють - по 34%.
Серед медиків найбільшою довірою користується Комаровський, йому довіряють 66% опитаних, не довіряють 20%.Головному санлікарю Віктору Ляшку довіряють 32%, не довіряють 39%.
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