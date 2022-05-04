Серед медиків найвищий бал довіри у Комаровського

12:54 04 грудня Київ, Україна

Згідно з соцопитуванням, проведеним дослідницькою групою Рейтинг, серед українських медиків перше місце в питаннях довіри займає дитячий педіатр Євген Комаровський.

Степанову довіряють 19% опитаних, не довіряють - 34%, 37% не чули про нього. Колишній в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун довіряють 15%, не довіряють - 67%. Колишніх міністрів Іллю Ємця і Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних, довіряють їм 10% і 8% відповідно, не довіряють - по 34%.
 
Фото: Рейтинг. Уровень доверия медикам 02
 

Серед медиків найбільшою довірою користується Комаровський, йому довіряють 66% опитаних, не довіряють 20%.Головному санлікарю Віктору Ляшку довіряють 32%, не довіряють 39%.
 
 
Опитування проведене 27 листопада - 1 грудня по всій території України, крім тимчасово окупованих територій. Опитано 1200 осіб методом особистого інтерв'ю, помилка не більше 2,8%. Замовник опитування не вказаний.
 
Фото: Рейтинг. Уровень доверия медикам 01