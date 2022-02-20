Серед членів СММ ОБСЄ на Донбасі переважають росіяни

Несприятлива ситуація із моніторингом ситуації на Донбасі групою ОБСЄ склалася для України. Як уже повідомлялося, через ускладнення становища в районі розведення військ спостерігачам ОБСЄ дозволили піти у позачергові відпустки.

У результаті понад 60% членів місії від західних країн та понад 40% від України скористалися цим шансом.

Більше того, більшість іноземних спостерігачів отримали від своїх консульств пропозиції залишити Україну. Не отримали таких пропозицій лише росіяни та представники країн СНД.

У результаті основною силою Служби моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі на сьогодні залишилися спостерігачі з Росії (понад 90 осіб). У самій службі місії такі дані не заперечують та не підтверджують.

Україна була змушена звернутися до членів нормандської групи – Німеччини та Франції з проханням про посилення місії ОБСЄ на Донбасі у зв’язку з посиленням провокаційних дій у цьому регіоні.