Супутник зафіксував уже третє масове поховання у Маріуполі

Супутник зафіксував уже третє місце масового поховання поблизу Маріуполя. Викопані траншеї з'явилися на території цвинтаря окупованого російськими військами селища Старий Крим, розташованого за 5 км від міста. Довжина траншей сягає понад 200 метрів.
Про це повідомили журналісти програми "Схеми".
У повідомленні Схем сказано, що перші викопані траншеї на території Старокримського цвинтаря з'явилися 24 березня – після того, як селище окупували російські військові. На супутниковому знімку Planet видно, що вони мають 60-70 метрів завдовжки.
Про це повідомили журналісти програми "Схеми".
У повідомленні Схем сказано, що перші викопані траншеї на території Старокримського цвинтаря з'явилися 24 березня – після того, як селище окупували російські військові. На супутниковому знімку Planet видно, що вони мають 60-70 метрів завдовжки.
У коментарі міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів міста на територію Старокримського цвинтаря, де ховають їх у місцях масового поховання.
Селище Старий Крим перебуває під окупацією військ росії із 10 березня.
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