Супутник зафіксував уже третє масове поховання у Маріуполі

19:43 25 квітня Київ, Україна

Супутник зафіксував уже третє місце масового поховання поблизу Маріуполя. Викопані траншеї з'явилися на території цвинтаря окупованого російськими військами селища Старий Крим, розташованого за 5 км від міста. Довжина траншей сягає понад 200 метрів.



Про це повідомили журналісти програми "Схеми".



У повідомленні Схем сказано, що перші викопані траншеї на території Старокримського цвинтаря з'явилися 24 березня – після того, як селище окупували російські військові. На супутниковому знімку Planet видно, що вони мають 60-70 метрів завдовжки.

“На супутниковому знімку від 7 квітня, за два тижні, помітні зміни: місце поховання збільшилося. Частина траншей – закопана. На супутниковому знімку за 24 квітня було зафіксовано нові траншеї. Протяжність місця масового поховання збільшилася понад 200 метрів”, – наголошують журналісти.

У коментарі міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів міста на територію Старокримського цвинтаря, де ховають їх у місцях масового поховання.

“Нам відомо про ці братські могили, бо ці фашисти – і я не маю інших слів – залучають для поховання місцеве населення за їжу. Вони нам і повідомили, що потрібно "години" напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду. Зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тож люди змушені це робити", - сказав мер.

Селище Старий Крим перебуває під окупацією військ росії із 10 березня.