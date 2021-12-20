Супутник вказав місцезнаходження 57 незаконних сміттєзвалищ в Київській області

12:43 26 березень Київ, Україна

За допомогою супутника тільки в Київській області виявлено близько 60 незаконних звалищ.

Про це повідомляє Міністерство охорони навколишнього середовища.

"Отримано космічні знімки звалищ твердих побутових відходів на території Київської області. За результатами їхньої тематичної обробки і аналітики виявлено 80 звалищ, з яких - 23 санкціоновані", - йдеться в повідомленні.

Як виявилося, що з 57 несанкціонованих звалищ тільки 16 земельних ділянок належать юридичним особам.



Міністерство охорони навколишнього середовища звернулося до прем'єр-міністра України з листом, в якому вказана необхідність проведення Держекоінспекцією позапланових перевірок для фіксації порушень природоохоронного законодавства з нарахуванням збитків.



Матеріали також передані в Офіс Генерального прокурора для відкриття кримінальних проваджень та проведення досудового розслідування.