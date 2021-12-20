Супутник вказав місцезнаходження 57 незаконних сміттєзвалищ в Київській області

За допомогою супутника тільки в Київській області виявлено близько 60 незаконних звалищ.
Про це повідомляє Міністерство охорони навколишнього середовища.
Як виявилося, що з 57 несанкціонованих звалищ тільки 16 земельних ділянок належать юридичним особам.
Міністерство охорони навколишнього середовища звернулося до прем'єр-міністра України з листом, в якому вказана необхідність проведення Держекоінспекцією позапланових перевірок для фіксації порушень природоохоронного законодавства з нарахуванням збитків.
Матеріали також передані в Офіс Генерального прокурора для відкриття кримінальних проваджень та проведення досудового розслідування.
Міністерство охорони навколишнього середовища звернулося до прем'єр-міністра України з листом, в якому вказана необхідність проведення Держекоінспекцією позапланових перевірок для фіксації порушень природоохоронного законодавства з нарахуванням збитків.
Матеріали також передані в Офіс Генерального прокурора для відкриття кримінальних проваджень та проведення досудового розслідування.
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