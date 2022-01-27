Попит на вакцинацію: стали в чергу майже 600 тисяч осіб

10:26 10 травень Київ, Україна

На сьогодні записатися в чергу на вакцинацію може будь-хто, проте доведеться почекати повідомлення про початок вакцинації саме своєї групи. У МОЗ є дані про реєстрацію на щеплення майже 600 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Зараз від коронавірусу в Україні вакцинують медиків і працівників закладів охорони здоров'я; жителів і персонал будинків для людей похилого віку та спеціалізованих інтернатів; учасників Операції об'єднаних сил на сході України; соціальних працівників; священнослужителів; олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо в 2021 році; педагогів, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонників; людей у віці від 65 років.



При цьому пріоритет віддається людям найбільш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання (зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок).



У МОЗ нагадали, що людина може записатися в чергу на щеплення і чекати повідомлення про початок вакцинації своєї групи.