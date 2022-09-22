Попит на електрокари зростає, а бензинові авто почали купувати на 5% рідше

14:26 22 вересня Київ, Україна

В Україні за вісім місяців 2022 року продано 24,5 тисячі нових легкових авто . Більше половини з них (57%) обладнано бензиновими двигунами, водночас частка таких авто на ринку скоротилася на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчить статистика "Укравтопрому".



Також на 1% зменшилася частка дизельних авто, які становлять 24% від загального продажу. Автомобілі з газовими установками охопили лише 1% ринку.



У той самий час частка гібридних автомобілів збільшилася з 10 до 14%, а електромобілів – з 1% до 4%.



Дві третини українських водіїв (66%) замислюються над покупкою електрокара чи гібридного автомобіля через подорожчання палива. Водночас майже половина опитаних їздить на дизелі, незважаючи на те, що ціни на дизельне паливо зараз найвищі серед інших видів палива. 29% водіїв їздять на бензині, 17% користуються бензиновими автомобілями із встановленими газовими установками, 6% – мають автомобілі на газі та лише 1% – електромобілі.