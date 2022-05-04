Список затримок пасажирських поїздів

13:07 04 травня Київ, Україна

Низка поїздів затримується через російські обстріли залізничних станцій.



Про це повідомляється в Telegram-каналі Укрзалізниці.



В Укрзалізниці додали, що станом на 12:30 4 травня потяги "наздоганяють" графік, відновлювальні роботи продовжуються.

Увечері 3 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по шести станціях "Укрзалізниці". Через це виникла затримка у русі 14 пасажирських поїздів.



Перелік затримок пасажирських поїздів: