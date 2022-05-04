Список затримок пасажирських поїздів

13:07 04 травня Київ, Україна

Низка поїздів затримується через російські обстріли залізничних станцій.


Про це повідомляється в Telegram-каналі Укрзалізниці.

В Укрзалізниці додали, що станом на 12:30 4 травня потяги "наздоганяють" графік, відновлювальні роботи продовжуються.
 
Увечері 3 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по шести станціях "Укрзалізниці". Через це виникла затримка у русі 14 пасажирських поїздів.

Перелік затримок пасажирських поїздів:
  • №37 Ужгород - Одеса (+10:38 год);
  • №22 Трускавець – Харків (+10:28год);
  • №30 Ужгород – Київ (+10:23 год);
  • №60 Чоп - Київ (+9:50 год);
  • №12 Львів - Одеса (+9:36 год);
  • №135 Чернівці - Одеса (+9:13 год);
  • №96 Рахів – Київ (+9:09 год);
  • №43 Івано-Франківськ - Київ (+9:08 год);
  • №50 Трускавець – Київ (+9:06 год);
  • №3 Львів – Запоріжжя (+8:38 год);
  • №13 Київ - Солотвине (+8:30 год);
  • №56 Рахів – Київ (+8:27 год);
  • №14 Солотвине - Київ (+7:54 год);
  • №8 Чернівці – Київ (+7:23 години);
  • №49 Київ – Трускавець (+7:04 год);
  • №81 Київ – Ужгород (+7 год);
  • №7 Київ – Чернівці (+6:38 год);
  • №82 Ужгород – Київ (+6:31 год);
  • №45 Ужгород - Лозова (+6:30 год);
  • №29 Київ – Ужгород (+6:23 години);
  • №25 Рахів - Одеса (+5:54 години);
  • №46 Лозова - Ужгород (+5:43 год);
  • №38 Одеса – Ужгород (+5:43 години);
  • №6 Запоріжжя - Івано-Франківськ (+5:41 год);
  • №91 Київ – Львів (+5:31 год);
  • №146 Ужгород – Львів (+5:11 год);
  • №59 Київ – Чоп (+4:38 год);
  • №149 Полтава – Чернівці (+4:31 год);
  • №231 Дніпро – Львів (+3:51 год);
  • №120 Львів – Запоріжжя (+2:58 год);
  • №17 Харків – Львів (+2:58 год);
  • №8 Одеса - Харків (+2:50 год);
  • №175 Запоріжжя - Жмеринка (+2:46);
  • №11 Одеса – Львів (+2:24 год);
  • №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:01 год);
  • №85 Запоріжжя – Львів (+1:45 год);
  • №119 Запоріжжя – Львів (+1:25 год);
  • №41 Дніпро – Львів (+1:19 год);
  • №774 Львів – Дарниця (+10 год);
  • №716 Перемишль - Київ (+7:30 год);
  • №705 Київ - Перемишль (+8 год);
  • №743 Дарниця – Львів (+5 год).