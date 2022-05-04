Список затримок пасажирських поїздів

Низка поїздів затримується через російські обстріли залізничних станцій.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Укрзалізниці.
В Укрзалізниці додали, що станом на 12:30 4 травня потяги "наздоганяють" графік, відновлювальні роботи продовжуються.
Увечері 3 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по шести станціях "Укрзалізниці". Через це виникла затримка у русі 14 пасажирських поїздів.
Перелік затримок пасажирських поїздів:
Перелік затримок пасажирських поїздів:
- №37 Ужгород - Одеса (+10:38 год);
- №22 Трускавець – Харків (+10:28год);
- №30 Ужгород – Київ (+10:23 год);
- №60 Чоп - Київ (+9:50 год);
- №12 Львів - Одеса (+9:36 год);
- №135 Чернівці - Одеса (+9:13 год);
- №96 Рахів – Київ (+9:09 год);
- №43 Івано-Франківськ - Київ (+9:08 год);
- №50 Трускавець – Київ (+9:06 год);
- №3 Львів – Запоріжжя (+8:38 год);
- №13 Київ - Солотвине (+8:30 год);
- №56 Рахів – Київ (+8:27 год);
- №14 Солотвине - Київ (+7:54 год);
- №8 Чернівці – Київ (+7:23 години);
- №49 Київ – Трускавець (+7:04 год);
- №81 Київ – Ужгород (+7 год);
- №7 Київ – Чернівці (+6:38 год);
- №82 Ужгород – Київ (+6:31 год);
- №45 Ужгород - Лозова (+6:30 год);
- №29 Київ – Ужгород (+6:23 години);
- №25 Рахів - Одеса (+5:54 години);
- №46 Лозова - Ужгород (+5:43 год);
- №38 Одеса – Ужгород (+5:43 години);
- №6 Запоріжжя - Івано-Франківськ (+5:41 год);
- №91 Київ – Львів (+5:31 год);
- №146 Ужгород – Львів (+5:11 год);
- №59 Київ – Чоп (+4:38 год);
- №149 Полтава – Чернівці (+4:31 год);
- №231 Дніпро – Львів (+3:51 год);
- №120 Львів – Запоріжжя (+2:58 год);
- №17 Харків – Львів (+2:58 год);
- №8 Одеса - Харків (+2:50 год);
- №175 Запоріжжя - Жмеринка (+2:46);
- №11 Одеса – Львів (+2:24 год);
- №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:01 год);
- №85 Запоріжжя – Львів (+1:45 год);
- №119 Запоріжжя – Львів (+1:25 год);
- №41 Дніпро – Львів (+1:19 год);
- №774 Львів – Дарниця (+10 год);
- №716 Перемишль - Київ (+7:30 год);
- №705 Київ - Перемишль (+8 год);
- №743 Дарниця – Львів (+5 год).
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