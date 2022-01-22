Список військово-облікових професій для жінок скоротили вдвічі

09:54 22 січень Київ, Україна

Після того, як у грудні вийшов закон про постановку на військовий облік українських жінок, буквально за п'ять днів було зібрано 25 тисяч підписів під зверненням до президента щодо перегляду цього указу. У результаті список спеціальностей, які стосуються військової служби, переглянули.

Учора, 21 січня, Міноборони представило для узгодження відповідними відомствами нову редакцію наказу, в якій кількість військово-облікових спеціальностей для жінок скорочено вдвічі.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, у списку залишено лише ті спецальності, які актуальні для армії на сьогодні, а саме: медики, електронники, зв'язківці, картографи, фінансисти, бухгалтери тощо. Також розроблено і механізм перегляду цього списку у разі потреби.

Міністр розповів і про те, що йде робота зі спрощення самої процедури постановки на облік: "Все, що можна перевести в цифру, підтягнути з реєстрів, зробити дистанційно - буде зроблено. Цей процес уже запущено”.

Крім того, Рєзніков прояснив ситуацію щодо застосування штрафів щодо жінок, які не стали на військовий облік.

"Щодо штрафів, то вони не можуть застосовуватися до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік", - зазначив Резніков.

Тобто поки жінка добровільно не стала військовозобов'язаною (не стала на військовий облік), подібні штрафи до неї не застосовні.

Станом на 18 січня, кількість жінок, які стали на облік за новим законом, становила 435 осіб.