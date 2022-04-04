Список внутрішніх та міжнародних евакуаційних рейсів на сьогодні

06:27 04 квітня Київ, Україна

Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на понеділок, 4 квітня.



Внутрішні рейси



Краматорськ:



13:00 - №274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 - №276/275 Краматорськ – Львів.



Інші:



14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова.

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро



Зазначається, що час надсилання може змінюватися.



Міжнародні евакуаційні рейси на 4 квітня



Польща:



07:10 - 35/36 Львів – Пшемисль

08:30 - 715/716 Київ-Пас - Вінниця (11:25) – Пшемисль

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки оформляти до ст.. Ягодин)

17:02 – 814/813 Львів – Хелм (квитки оформляти до ст.. Ягодин)

18:22 - 35/36 Одеса – Пшемисль

19:13 - 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм



Словаччина



16:50 №961 Чоп – Чієрна над Тисоу – Кошице (прибуття 18:13)

11:35 №8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)



Угорщина



12:30 №33 Мукачеве -Будапешт

16:30 №32521 Мукачево-Будапешт



Протягом дня з інтервалом о 3 годині курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*



Румунія



23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)



Австрія



14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень (квитки у продажу). Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/oprilyudneno-grafik-evakuaciynih-potyagiv-na-4-kvitnya-835350.html