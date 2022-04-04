Список внутрішніх та міжнародних евакуаційних рейсів на сьогодні

Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на понеділок, 4 квітня.
Внутрішні рейси
Внутрішні рейси
Краматорськ:
13:00 - №274/273 Краматорськ – Львів;
16:00 - №276/275 Краматорськ – Львів.
Інші:
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова.
16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Зазначається, що час надсилання може змінюватися.
Міжнародні евакуаційні рейси на 4 квітня
Польща:
07:10 - 35/36 Львів – Пшемисль
08:30 - 715/716 Київ-Пас - Вінниця (11:25) – Пшемисль
10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки оформляти до ст.. Ягодин)
17:02 – 814/813 Львів – Хелм (квитки оформляти до ст.. Ягодин)
18:22 - 35/36 Одеса – Пшемисль
19:13 - 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм
Словаччина
16:50 №961 Чоп – Чієрна над Тисоу – Кошице (прибуття 18:13)
11:35 №8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)
Угорщина
12:30 №33 Мукачеве -Будапешт
16:30 №32521 Мукачево-Будапешт
Протягом дня з інтервалом о 3 годині курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*
Румунія
23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія
14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень (квитки у продажу). Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/oprilyudneno-grafik-evakuaciynih-potyagiv-na-4-kvitnya-835350.html
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