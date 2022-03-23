Список гуманітарних коридорів на сьогодні

10:38 23 березня Київ, Україна

Сьогодні має запрацювати дев'ять гуманітарних коридорів. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



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З селища Велика Димирівка до Броварів. Із селища Богданівка у Бровари. З міста Бородянка до Білої Церкви. Із села Світильна до Броварів.



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З міста Рубіжне до Бахмута. Селище Нижнє - Бахмут.