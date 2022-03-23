Список гуманітарних коридорів на сьогодні

Сьогодні має запрацювати дев'ять гуманітарних коридорів. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область
З міста Маріуполь у Запоріжжя. Бердянськ-Запоріжжя.
Запорізька область
З міста Пологи у Запоріжжя.
Київська область
З селища Велика Димирівка до Броварів. Із селища Богданівка у Бровари. З міста Бородянка до Білої Церкви. Із села Світильна до Броварів.
Луганська область
З міста Рубіжне до Бахмута. Селище Нижнє - Бахмут.
Донецька область
З міста Маріуполь у Запоріжжя. Бердянськ-Запоріжжя.
Запорізька область
З міста Пологи у Запоріжжя.
Київська область
З селища Велика Димирівка до Броварів. Із селища Богданівка у Бровари. З міста Бородянка до Білої Церкви. Із села Світильна до Броварів.
Луганська область
З міста Рубіжне до Бахмута. Селище Нижнє - Бахмут.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі