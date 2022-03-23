Спецслужби Росії "підштовхнули" Лукашенка захопити літак

14:36 24 червня Київ, Україна

Примусова посадка білоруською владою рейсу FR4978 Ryanair в аеропорту Мінська 23 травня і арешт засновника опозиційного Telegram-каналу «NEXTA» Романа Протасевича, не обійшлися без участі російських спецслужб.

Залишається багато питань щодо того, хто саме стояв за викраденням. Проте з'являється все більше свідчень того, що російські спецслужби були задіяні на кожному етапі, починаючи з початкового задуму цієї операції і закінчуючи обміном розвідданими з білоруським КДБ.

Білоруський опозиціонер був присутній на Дельфійському економічному форумі в Афінах. Слідчі грецької розвідки заявили, що Протасевич і його дівчина Софія Сапега перебували під пильним наглядом весь цей час, який вони провели в країні. Принаймні, троє невідомих відстежували Протасевича в Афінах - з моменту його прибуття до початку економічного форуму. Після завершення конференції 16 травня, Протасевич і Сапега провели кілька днів на Криті, де вони, по всій видимості, також перебували під наглядом, кажуть в грецькій спецслужбі. За словами Протасевича, перед вильотом він побачив російськомовного чоловіка середніх років, який пильно спостерігав за ним. Білорус підкреслив у дипломатичному листуванні, що невідомий намагався сфотографувати його документи, але потім пішов, хоча він був наступним у черзі на перевірку документів в літак.

Ґрунтуючись на записах камер відеоспостереження, знятих в готелях і аеропорту Афін, Міністерство внутрішніх справ Греції прийшло до висновку, що Протасевич і Сапега відстежувалися, цілком ймовірно, співробітниками спецслужб. За наявними відомостями, грецька влада вважає, що шпигуни мали підтвердити знаходження Протасевича на борту літака Ryanair.

Необхідно відзначити, що і сам Лукашенко побічно підтвердив намір білоруського КДБ посадити літак з опозиціонером на борту. Виступаючи перед парламентом 26 травня, він натякнув, що присутність Протасевича в літаку - аж ніяк не випадковість. Навпаки, він заявив, що навіть при відсутності загрози вибуху, якби він знав про присутність на борту «терориста» Протасевича, він мав би право вимагати посадити літак для його арешту.

Експерти вважають, що російські шпигуни, як завжди, допомагають своїм білоруським колегам. 3 червня білоруський КДБ і СЗР Росії провели своє 20-е спільне засідання у Вітебську, на якому директор СЗР Сергій Наришкін заявив, що одним з традиційних напрямків співробітництва спецслужб двох країн є боротьба з міжнародним тероризмом. Вони також домовилися спільно протидіяти "деструктивній" діяльності Заходу, спрямованій, нібито, на дестабілізацію політичної і соціально-економічної ситуації в Росії та Білорусії.

Тим часом майже відразу після інциденту з літаком Ryanair Москва видалила з федеральної бази даних Світлану Тихановську. За запитом білоруської влади вона була в списку російських терористів з жовтня 2020 року. Це говорить про те, що у Кремля є власне бачення того, кого вважати "терористом", а кого ні.

Беручи все це до уваги, стає зрозуміло, що втручання Росії очевидне. Тим більше, що Білорусь тепер розглядається Заходом як держава-вигнанець і загроза світовій безпеці. А це означає збільшення її залежності від Росії і якнайшвидша з нею інтеграція.