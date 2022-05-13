Спецпроєкт "Музей справедливості": допомога в один клік

21:52 11 грудня Київ, Україна

Боротьба за справедливість почалася з самої появи людини. Але зараз, в цифрову епоху, вона стала як ніколи ефективною - підтримати тих, чиї права порушені, можна лише одним кліком.

До міжнародного Дня прав людини 10 грудня журнал "Platfor.ma" і всесвітня правова організація "Amnesty International" запустили проєкт "Музей справедливості". Особливістю музею є те, що він доступний в онлайн-форматі.





Музей закликає взяти участь у Марафоні написання листів на підтримку жертв репресій та борців за справедливість, серед яких опинилася і українка.

Музей складається з п'яти залів, кожен з яких присвячений одному з аспектів боротьби за права людини. Експозиції називаються: "Артефакти боротьби", "Ікона справедливості", "Історія успіху", "Механізм боротьби" і "Тест на справедливість".

Марафоні написання листів У музеї всі охочі можуть не лише дізнатися про історію боротьби людства за свої права, а й взяти безпосередню участь вна підтримку тих, хто домагається справедливості прямо зараз. В цьому році героями і героїнями Марафону, який проходить більш ніж в 200 країнах світу, стали люди різних професій:

українка Валерія Сікал, перша військовослужбовець, що зважилася розповісти про сексуальні домагання в армії;

алжирський репортер Халед Драрені, заарештований за журналістську діяльність;

чилієць Густаво Гатіка, що втратив зір через поліційне насильство;

саудівська правозахисниця Насима Аль Сада, уклув’язнена через захист прав жінок;

уродженка колумбійської Амазонії Хані Сільва, якій погрожують вбивством за захист лісів;

поет Паінг Пхьо Мін, засуджений до шести років в'язниці за читання сатиричних віршів з критикою військових в М'янмі, і багато інших.

Торішня подібна акція зібрала майже 7 мільйонів підписів і реакцій через твіти, репости, онлайн-петиції і листи.



Музей апелює до "Загальної декларації прав людини", прийнятої на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року. Відзначимо, що Україна знаходиться на третьому місці в списку країн Європи, проти яких найчастіше подаються скарги до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).