Спеціально для росіян українське креативне агентство створило аналог Airbnb

16:23 29 квітня Київ, Україна

Українське креативне агентство створило для росіян аналог сайту для оренди житла Airbnb, щоб показати масштаб руйнувань в Україні.

«Незважаючи на очевидні докази, більшість російської аудиторії вважають, що катастрофу в Україні переоцінюють, а правдивість фотографій зруйнованих будинків та міст ставлять під сумнів», – каже команда проекту.

Там переконані, що така версія Airbnb - це найкращий вид туризму для росіян, зокрема після того, як з Росії пішли найбільші сервіси, що спеціалізуються на оренді житла за кордоном - Airbnb і Booking.

Серед локацій на російській версії Airbnb зруйновано квартири та знищено будинки в Україні. Росіяни зможуть «орендувати» житло з «видом із вікна» на зруйнований Маріуполь, Харків, Бучу чи Гостомель.



А у разі спроби забронювати квартиру сайт перекине до чат-боту Telegram, де зібрана вся правда про війну в Україні.