Спеціально для росіян українське креативне агентство створило аналог Airbnb

Українське креативне агентство створило для росіян аналог сайту для оренди житла Airbnb, щоб показати масштаб руйнувань в Україні.
Там переконані, що така версія Airbnb - це найкращий вид туризму для росіян, зокрема після того, як з Росії пішли найбільші сервіси, що спеціалізуються на оренді житла за кордоном - Airbnb і Booking.
Серед локацій на російській версії Airbnb зруйновано квартири та знищено будинки в Україні. Росіяни зможуть «орендувати» житло з «видом із вікна» на зруйнований Маріуполь, Харків, Бучу чи Гостомель.
А у разі спроби забронювати квартиру сайт перекине до чат-боту Telegram, де зібрана вся правда про війну в Україні.
А у разі спроби забронювати квартиру сайт перекине до чат-боту Telegram, де зібрана вся правда про війну в Україні.
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