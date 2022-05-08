Врятувала чотирьох дітей: подружжя Зеленських зустрілося з юною героїнею

12-річна Тетяна Тулайдан, яка врятувала чотирьох дітей під час повені в Закарпатті, зустрілася з главою України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою Зеленською.
Разом з дівчинкою приїхали її батько Василь, мама Марія і молодший братик Юрій, повідомляє пресслужба глави держави.
Перша леді відзначила, що такі героїчні вчинки дітей свідчать про те, що вони мають гідний приклад у родині. Олена Зеленська подякувала батькам Тетяни за виховання дочки.
Глава держави також поцікавився, чи потрібна допомога в ліквідації наслідків негоди, чи допомагала місцева влада.
За словами Василя і Марії Тулайдан, зараз стрес від надзвичайної події пройшов, будинок поступово приводять до ладу, а місцева влада вже полагодила пошкоджену повінню дорогу.
На зустрічі обговорили заходи, які могли б запобігти виникненню таких природних лих і захистити жителів районів, де можливо.
Президент також запитав, що сім'я встигла побачити в Києві, і запропонував гостям оглянути Будинок з химерами і відвідати Маріїнський палац.
На згадку про зустріч Володимир і Олена Зеленська вручили дітям подарунки. Тетяна Тулайдан, яка займається музикою, отримала скрипку.
Перша леді побажала дівчинці натхнення, і щоб подарований інструмент не тільки нагадував про сьогоднішню зустріч, а й приносив успіхи і нові досягнення в музиці.
Як повідомлялося, 12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені, що виникла в результаті потужних злив в селищі Ясіня Рахівського району Закарпаття.
Дівчинка вимкнула електрику в будинку, взяла молодшого брата і трьох інших дітей і відвела на горище, убезпечивши від високого рівня води, який на той час вже досягав одного метра.
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