Врятувала чотирьох дітей: подружжя Зеленських зустрілося з юною героїнею

06:52 05 серпня Київ, Україна

12-річна Тетяна Тулайдан, яка врятувала чотирьох дітей під час повені в Закарпатті, зустрілася з главою України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою Зеленською.

Разом з дівчинкою приїхали її батько Василь, мама Марія і молодший братик Юрій, повідомляє пресслужба глави держави.

«Так виглядають наші справжні українські герої. Хочу особисто вручити тобі нагороду президента України - медаль «За врятоване життя». Це - перша нагорода, яка залишиться тобі, твоїм дітям і внукам, і вони завжди будуть пишатися тобою. Велика шана від мене, від усієї країни. Спасибі за те, що ти зробила. Упевнений, що саме такі люди ще багато зроблять для України і своєї сім'ї», - сказав Зеленський, вручаючи дівчинці медаль «За врятоване життя», якою її нагородили відповідно до указу президента № 299/2021 від 21 липня.

Перша леді відзначила, що такі героїчні вчинки дітей свідчать про те, що вони мають гідний приклад у родині. Олена Зеленська подякувала батькам Тетяни за виховання дочки.

«Важко уявити, як би я поводилася в такій ситуації. Тепер, коли у мене буде траплятися критична ситуація, я буду згадувати Тетяну і те, як вона не розгубилася. Це мене буде підтримувати. Спасибі, ти молодець», - зазначила вона.

Глава держави також поцікавився, чи потрібна допомога в ліквідації наслідків негоди, чи допомагала місцева влада.



За словами Василя і Марії Тулайдан, зараз стрес від надзвичайної події пройшов, будинок поступово приводять до ладу, а місцева влада вже полагодила пошкоджену повінню дорогу.



На зустрічі обговорили заходи, які могли б запобігти виникненню таких природних лих і захистити жителів районів, де можливо.



Президент також запитав, що сім'я встигла побачити в Києві, і запропонував гостям оглянути Будинок з химерами і відвідати Маріїнський палац.



На згадку про зустріч Володимир і Олена Зеленська вручили дітям подарунки. Тетяна Тулайдан, яка займається музикою, отримала скрипку.





Перша леді побажала дівчинці натхнення, і щоб подарований інструмент не тільки нагадував про сьогоднішню зустріч, а й приносив успіхи і нові досягнення в музиці.

Як повідомлялося, 12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені, що виникла в результаті потужних злив в селищі Ясіня Рахівського району Закарпаття.



Дівчинка вимкнула електрику в будинку, взяла молодшого брата і трьох інших дітей і відвела на горище, убезпечивши від високого рівня води, який на той час вже досягав одного метра.