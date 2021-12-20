Рятувальники Донеччини отримали спецмашину радіо і хімічної розвідки

10:45 31 березень Київ, Україна

Головному управлінню Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області передана сучасна і високотехнологічна спецмашина радіаційної і хімічної розвідки та лабораторного контролю.

Урочиста церемонія передачі автомобіля відбулася в Маріуполі 30 березня. У ній взяли участь координатор проєктів ОБСЄ в Україні Генрик Вілладсен, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Ільченко, представники Донецької обласної державної адміністрації та керівництво Головного управління ДСНС України в Донецькій області.

Про це повідомляється на сайті Донецької військово-цивільної обладміністрації.





Відзначено, що лабораторія обладнана сучасними приладами для оперативного аналізу ситуації, проведення радіаційної та хімічної розвідки, засобами для відбору проб і ідентифікації невідомих речовин. Вона також оснащена засобами індивідуального захисту особового складу, в тому числі захисними костюмами, дихальними апаратами і засобами для ліквідації витоків хімічних речовин.

Устаткування було надано в рамках проєкту «Посилення спроможності України щодо реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з небезпечними хімічними речовинами», який реалізується координатором проєктів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Місії США в ОБСЄ і Федерального міністерства закордонних справ Німеччини у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ України і Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Вілладсен на урочистій церемонії передачі спецмашини підкреслив, що «швидке визначення характеру загроз на місці надзвичайної ситуації вкрай важливе для порятунку людей, адже мова йде про можливості аварійно-рятувальних служб приймати своєчасні рішення і оперативно реагувати на надзвичайні ситуації».

Заступник голови ДСНС Микола Ільченко зазначив, що хімічний і радіаційний захист населення є важливою складовою національної безпеки України. За його словами, для Донецької області це питання є надзвичайно важливим: «Конфлікт на сході надзвичайно загострює питання охорони навколишнього середовища». Так, дослідження, проведені за підтримки координатора проєктів ОБСЄ в Україні, ідентифікували низку екологічних ризиків на сході України, викликаних поточною кризою. Зокрема, було виявлено, що понад 80% пошкоджених в ході конфлікту об'єктів на Донбасі належать до категорії підвищеної небезпеки. Також проведений аналіз виявив, що в 2014-2019 роках через конфлікт сталося понад 500 збоїв в роботі місцевих промислових підприємств.