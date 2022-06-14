Творці STALKER 2 відмовилися від російської озвучки

12:47 14 червня Київ, Україна

Із шутера STALKER 2 прибрали російську озвучку, але залишили російські субтитри. Користувачі помітили це на офіційному сайті гри.

Гра отримає українську та англійську озвучку, а також субтитри 16 мовами.

Інформацію про відмову від російської озвучки підтвердив на платформі Discord ком'юніті-менеджер розробника гри, української ігрової студії GSC Game World та PR-менеджер GSC Game World.

Деякі геймери в коментарях на платформі Discord закликали прибрати за озвученням також російські зброю і техніку, що використовуються в грі.

Спочатку STALKER 2 планували випустити 28 квітня 2022 року. На початку 2022 року студія перенесла реліз на 8 грудня 2022 року.



Вже 2 березня київська студія вимушено призупинила розробку на час релокації працівників та надання допомоги їхнім сім'ям через війну, яку розв'язала росія проти України.



В результаті GSC Game World підтвердила, що реліз гри STALKER 2: Heart of Chornobyl перенесено на 2023 рік.