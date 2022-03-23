Творець "Масяні" випустив нову серію, присвячену війні в Україні

20:51 22 березня Київ, Україна

Творець "Масяні" Олег Куваєв випустив нову серію сатиричного мультсеріалу, присвячену військовому вторгненню Росії на територію України.

У ній російський президент Володимир Путін порівнюється з Адольфом Гітлером, а також демонструються кадри руйнувань після авіанальотів та артилерійських ударів російських військ. Менш ніж за добу серію "Масяні" у ютюбі переглянули майже 700 000 людей.



Сам Куваєв анонсував вихід нового мультфільму наступним повідомленням: "Смутні та похмурі часи настали. Гумор іде у підпілля".