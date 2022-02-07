Створення підрозділу швидкого реагування України

У зв'язку з обстрілами, нападами і шпигунством, в Держприкордонслужбі України було прийнято рішення про створення підрозділу швидкого реагування.
Стало відомо, що 12 травня було обстріляно український автомобіль з групою розмінування. НЗФ (незаконні збройні формування) обстріляли його з протитанкової керованої ракети - ПТКР. В результаті, попри пошкодження машини, ніхто не постраждав. Завдяки щасливому випадку, ПТКР пройшла наскрізь автомобіля, лише зумівши підпалити його, після чого екіпаж зміг швидко загасити машину.
Стало відомо, що 12 травня було обстріляно український автомобіль з групою розмінування. НЗФ (незаконні збройні формування) обстріляли його з протитанкової керованої ракети - ПТКР. В результаті, попри пошкодження машини, ніхто не постраждав. Завдяки щасливому випадку, ПТКР пройшла наскрізь автомобіля, лише зумівши підпалити його, після чого екіпаж зміг швидко загасити машину.
У той самий час в Маріуполі був затриманий черговий терорист. За версією слідства, він був завербований ФСБ РФ для проведення теракту на одному з військових об'єктів в Донецькій області. При ньому знайшли вибуховий пристрій, який він взяв зі схованки. Сила дії ВП (вибухового пристрою) приблизно дорівнювала 720 г тротилу. Терорист воював проти ЗСУ (Збройних сил України) у 2014 році, тепер же збирав розвідувальну інформацію і готував теракт. Його засудили до 6-и років позбавлення волі, в тому числі за держзраду.
Ситуації подібні цим буде тепер контролювати підрозділ швидкого реагування. "Основним викликом для України залишається російська агресія. І всі ми могли відчувати рівень загроз на цій ділянці кордону і з боку окупованих Росією територій. Державна прикордонна служба України, як елемент сектора безпеки і оборони, наростила свій військовий компонент у вигляді підрозділів швидкого реагування, які мають необхідне озброєння і здатність до навчання для ведення бойових дій", - прокоментував створення підрозділу Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України. Він також додав, що групи підрозділу будуть діяти і на кордонах з непідконтрольною територією Криму.
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