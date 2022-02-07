Створення підрозділу швидкого реагування України

11:48 17 травень Київ, Україна

У зв'язку з обстрілами, нападами і шпигунством, в Держприкордонслужбі України було прийнято рішення про створення підрозділу швидкого реагування.



Стало відомо, що 12 травня було обстріляно український автомобіль з групою розмінування. НЗФ (незаконні збройні формування) обстріляли його з протитанкової керованої ракети - ПТКР . В результаті, попри пошкодження машини, ніхто не постраждав. Завдяки щасливому випадку, ПТКР пройшла наскрізь автомобіля, лише зумівши підпалити його, після чого екіпаж зміг швидко загасити машину.

У той самий час в Маріуполі був затриманий черговий терорист . За версією слідства, він був завербований ФСБ РФ для проведення теракту на одному з військових об'єктів в Донецькій області. При ньому знайшли вибуховий пристрій, який він взяв зі схованки. Сила дії ВП (вибухового пристрою) приблизно дорівнювала 720 г тротилу. Терорист воював проти ЗСУ (Збройних сил України) у 2014 році, тепер же збирав розвідувальну інформацію і готував теракт. Його засудили до 6-и років позбавлення волі, в тому числі за держзраду.