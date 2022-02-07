Створення підрозділу швидкого реагування України

11:48 17 травень Київ, Україна

У зв'язку з обстрілами, нападами і шпигунством, в Держприкордонслужбі України було прийнято рішення про створення підрозділу швидкого реагування.

Стало відомо, що 12 травня було обстріляно український автомобіль з групою розмінування. НЗФ (незаконні збройні формування) обстріляли його з протитанкової керованої ракети - ПТКР. В результаті, попри пошкодження машини, ніхто не постраждав. Завдяки щасливому випадку, ПТКР пройшла наскрізь автомобіля, лише зумівши підпалити його, після чого екіпаж зміг швидко загасити машину.
У той самий час в Маріуполі був затриманий черговий терорист. За версією слідства, він був завербований ФСБ РФ для проведення теракту на одному з військових об'єктів в Донецькій області. При ньому знайшли вибуховий пристрій, який він взяв зі схованки. Сила дії ВП (вибухового пристрою) приблизно дорівнювала 720 г тротилу. Терорист воював проти ЗСУ (Збройних сил України) у 2014 році, тепер же збирав розвідувальну інформацію і готував теракт. Його засудили до 6-и років позбавлення волі, в тому числі за держзраду.
Ситуації подібні цим буде тепер контролювати підрозділ швидкого реагування. "Основним викликом для України залишається російська агресія. І всі ми могли відчувати рівень загроз на цій ділянці кордону і з боку окупованих Росією територій. Державна прикордонна служба України, як елемент сектора безпеки і оборони, наростила свій військовий компонент у вигляді підрозділів швидкого реагування, які мають необхідне озброєння і здатність до навчання для ведення бойових дій", - прокоментував створення підрозділу Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України. Він також додав, що групи підрозділу будуть діяти і на кордонах з непідконтрольною територією Криму.