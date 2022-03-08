Створено атлас адміністративно-територіального устрою України

18:04 12 жовтень Київ, Україна

Відповідно до нового адміністративно-територіального устрою був створений атлас, який містить показники кожного нового району.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.

"З ініціативи Міністерства розвитку громад і територій України видано "Атлас адміністративно-територіального устрою України. Новий районний поділ і територіальні громади: 2020", - йдеться в повідомленні.

Атлас містить інформацію про назви, межі, площі, чисельність населення, склад по громадах кожного нового району кожної області.



Так, в атласі вказано 136 районів (в т.ч. 17 - на тимчасово окупованих територіях України). В цілому по країні 29 710 поселень (міста, селища міського типу, села). Також наголошується, що в Україні 41 902,4 тис. осіб населення.



