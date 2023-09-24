Сучасні козаки ЗСУ пишуть листа - картина Рєпіна в наш час

08:08 24 вересня Київ, Україна

Багато закордонних спостерігачів зазначають, що українські бійці навіть у найскладніших ситуаціях не втрачають почуття гумору та любові до прекрасної культури свого народу.. Підтвердженням цього стала сучасна інтерпретація картини українського художника Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану".

Створили цей шедевр у сучасних умовах бійці 112-ї бригади ТРО Сил оборони України та французький фотограф Емерік Луіссе.

Свою роботу художник виклав на сторінці у Instagram.

Емерік Луіссе проводить паралелі між нинішньою війною, яку ведуть українські воїни у протистоянні російській агресії, з битвами запорозьких козаків, які протистояли імперії Османа в 17 столітті.

Свою роботу автор назвав "Здалеку, чую відповідь козаків" та висловив особливу подяку всім українським воїнам за участь у фотосесії.

У підписі до фото він зазначив, що в Європі в більшості випадків існує консенсус з приводу засудження загарбницької війни, яку веде росія, проте, за його словами, "значно підступніша війна" розгортається навколо контролю над історією та культурою, яка для європейців залишається маловідомою. .

"Культура - це зброя на великому полі битви, давайте не забувати про це", - закликає французький художник.

Хто такий Емерік Луіссе

Емерік Луіссе народився 1983 року і виріс у передмісті Парижа. Він називає себе візуальним художником, роботи якого є художньою транскрипцією геополітичного аналізу. Крім того, що Луїссе є фотохудожником, він також викладає в Інституті політичних досліджень Парижа та веде серію конференцій про сучасне мистецтво та геополітику.

Як фотограф Луїссе поєднує геополітику з мистецтвом, порушуючи питання про репрезентацію конфліктів. Такі творчі проекти привели його до Сирії, Афганістану, Колумбії, Іраку та України.

У 2014 році побачила світ його книга "Майдан – сто портретів", в якій зафіксовані особи тих, хто приєднався до опору режиму Януковича і вийшов на Євромайдан.

У березні 2022 року він повернувся до України, щоб створити новий цикл "Україна - 100 прихованих осіб".

Нагадаємо, раніше британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, у тому числі у Києві, Ірпені та Бородянці.