Поради ДСНС: Що робити людям під час аварій на хімічних об'єктах

Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:

1️⃣ Закрийте вікна та не відкривайте їх без необхідності. При відкритті – завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично змінюйте її. 2️⃣ Уникайте тривалого перебування на повітрі. 3️⃣ Користуйтесь системою кондиціювання та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря. 4️⃣ Регулярно робіть вологе прибирання. 5️⃣ Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.



6️⃣ Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих