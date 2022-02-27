Поради ДСНС: Що робити людям під час аварій на хімічних об'єктах

Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:
1️⃣ Закрийте вікна та не відкривайте їх без необхідності. При відкритті – завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично змінюйте її. 2️⃣ Уникайте тривалого перебування на повітрі. 3️⃣ Користуйтесь системою кондиціювання та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря. 4️⃣ Регулярно робіть вологе прибирання. 5️⃣ Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
6️⃣ Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (миральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої). 7️⃣ Кілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло. Якщо у вас проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем Найкраще – негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі неможливості дотримуйтесь цих мінімальних порад.
1️⃣ Закрийте вікна та не відкривайте їх без необхідності. При відкритті – завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично змінюйте її. 2️⃣ Уникайте тривалого перебування на повітрі. 3️⃣ Користуйтесь системою кондиціювання та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря. 4️⃣ Регулярно робіть вологе прибирання. 5️⃣ Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
6️⃣ Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (миральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої). 7️⃣ Кілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло. Якщо у вас проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем Найкраще – негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі неможливості дотримуйтесь цих мінімальних порад.
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