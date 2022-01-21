Поради експертів населенню у разі активізації російської агресії

16:39 21 січень Київ, Україна

На тлі загострення теми можливого вторгнення Росії в Україну в суспільстві розпочалися панічні настрої та розгубленість. Експерти поділилися корисними рекомендаціями для населення у разі виникнення надзвичайної ситуації чи війни.



1. Заспокоїтися



«Паніка виключає здоровий глузд, поведінка в цьому стані є алогічною та хаотичною, – наголошує Олег Покальчук.. – Людей, здатних діяти за умов підвищеної тривожності, небагато».



Військовий психолог погоджується з аргументами президента: по суті, в Україні війна триває давно. «І зараз, коли мене запитують, чи слід упаковувати тривожну валізку, я відповідаю: «А навіщо ви її розбирали?», – зазначає Покальчук.



2. Скласти план евакуації



Боєць Української добровольчої армії Олена Білозерська рекомендує перед тим, як почати щось робити, визначитися з ключовим: чи спробуєте ви залишити свій населений пункт у разі, якщо до нього наблизяться бойові дії. Це рішення залежить від багатьох факторів.

«Перше – ступінь вашої участі в українському патріотичному русі та поінформованості про це ворогів. Зверніть увагу, що у разі тимчасової окупації вашого міста чи села російські спецслужби не ловитимуть кожного, хто колись застигнув у Facebook синьо-жовтий прапор або скидав гроші волонтерам на потреби фронту. Але ваш сусід, якщо захоче, наприклад, за що вам помститися або щось у вас віджати - донесе. І тоді ви маєте можливі проблеми», – пояснює логіку відступу Білозерська.

Ще один важливий фактор. «Наявність або відсутність у вас родичів/друзів у безпечному місці, які згодні вас прийняти та допомогти. Якщо такі люди є, домовтеся з ними раніше, бо іноді трапляються форс-мажори», – попереджає військова.



«Третя ключова обставина – це ваша мобільність. Це залежить від вашого віку та стану здоров'я, фізичної підготовки членів сім'ї, наявності власного автотранспорту тощо», – додає вона.



Білозерська також зазначає: «Що потрібно зробити вже зараз – знайти надійних людей із кола родичів, друзів та сусідів, які ухвалили таке саме рішення, як ви – поїхати чи залишитися, та домовитися про спільні дії. Бо якщо стане неспокійно, як на біженців, так і на тих, хто залишиться, можуть нападати грабіжники. Можливі й інші проблеми, які вирішити самостійно. Подумайте та домовтеся, як вчинити так, щоб у критичний момент не залишитися без зв'язку зі своїми».



3 . Підготовка. Що робити вже зараз?



Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (при Міністерстві культури та інформаційної політики України) ще влітку минулого року презентував брошуру «У разі надзвичайної ситуації чи війни».

Ключові практичні у ній рекомендації такі:

дізнатися, де знаходяться найближчі укриття, перевірити стан підвального приміщення у вашому будинку;

зробити запаси питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання;

підготувати засоби пожежогасіння;

придбати альтернативні засоби освітлення приміщення на випадок відключення енергопостачання (ліхтарики та батарейки до них, свічки, сірники);

підготувати засоби для приготування їжі за відсутності газу та електропостачання;

подбати про справний стан приватного транспорту та запас палива на випадок евакуації з небезпечного району;

в холодну пору подумати альтернативний обігрів будинку на випадок відключення централізованого опалення;

подбати про зручний одяг та взуття;

скласти тривожну валізу.

4 . Що класти в тривожну валізу?



Сама валіза повинна бути місткою і зручною – це не рюкзачок.

Туди треба покласти:

паспорт та копії всіх необхідних документів (свідоцтво про народження, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, документи на власність);

гроші (готівка та банківські картки);

зарядні пристрої для мобільних телефонів;

радіоприймач, ліхтарик, сигнальні пристрої, компас, годинник, компактний набір інструментів (мультитул), ніж, пакети для сміття,

блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички;

теплий одяг (якщо є термоковдра), спідня білизна, надійне зручне взуття;

гігієнічні засоби;

аптечку, включаючи медичні препарати, які ви вживаєте щодня, а також рецепти на медикаменти;

посуд, у якому зможете приготувати, розігріти та зберігати їжу;

воду та на три доби продукти харчування, які довго зберігаються і не потребують додаткового приготування.

5 . Підготовка для чоловіків



Блогер Мирослав Гай зазначає: якщо почнуться бойові дії, чоловіки, швидше за все, будуть мобілізовані, навіть ті, хто має «білий» квиток. "Це добре, тому що чоловікові на війні, як не дивно, легше вижити у складі бойового підрозділу", - вважає він.



«Дізнайтесь, де знаходиться ваш військкомат, якщо ви живете не за місцем реєстрації. Але не варто туди одразу бігти. Чекайте кілька днів, поки спаде ажіотаж. На вас не буде часу у хаосі перших днів війни. Не поспішайте», – радить Гай.



За словами блогера, не варто розраховувати на те, що армія забезпечить усім необхідним, тому зберіть такі речі:

засоби гігієни, вологі серветки, індивідуальні ліки та засіб від комарів;

дві пари трусів, шкарпеток, футболок, одна пара штанів, один спортивний костюм або шорти, гумові капці, кросівки, головний убір обов'язково;

каремат, спальний мішок, кухоль, ложка, миска, ніж, маленький рюкзачок («в лазню речі взяти», – пояснює Гай).

невеликий запас їжі з розрахунку одна консерва та пляшка води на день;

паспорт, копії документів, гроші скласти в гаманець та завжди носити на грудях під одягом;

зарядний пристрій, повний пауербанк, запасний дешевий телефон, що довго утримує заряд;

Блокнот та олівець.

6 . Бойові дії насуваються. План дій



Коли фронт настає на ваше місто, головна рада – швидше забиратися з міста, каже ветеран АТО Юрій Черкашин та інструктор із фізичної безпеки Олексій Павлійчук.



«Ймовірність смерті цивільного у місті під час бойових дій від 50 до 90%», – зазначає Павлійчук і додає, що у 21 столітті інформація поширюється оперативно, тому часу для евакуації має вистачити.



Як зрозуміти, що настав час залишати місто? Павлійчук визнає, що цю грань кожен має визначати для себе. Все залежить від інтенсивності бойових дій, швидкості руху ворожих військ. "Якщо на вас ще нічого не летить, значить можна рухатися", - пояснює він.



«Столиця – випадок особливий, мешканці Києва матимуть більше часу для зборів, оскільки місто ніхто просто не здасть. Але проблема в тому, що це величезний мегаполіс, буде транспортний колапс у всіх напрямках.. Влітку можна розглядати альтернативи авто, ті ж велосипеди, але на них ти далеко не поїдеш і багато не пощастиш. Найкраще розраховувати на авто та вибиратися з міста не головними магістралями, а малими, локальними дорогами, на яких менший шанс пробки, хоча за такої ситуації проблеми будуть у всіх напрямках. Якщо автомобіля немає, слід кооперуватися зі знайомими», – радить Юрій Черкашин.



Залишити місто іноді можливо тільки пішки. При евакуації ветеран АТО радить: «Будьте рішучими, розумійте, що, можливо, вам доведеться все залишити, яким би це майно не було дорогим, пам'ятайте, що ваше життя і життя близьких набагато дорожчі».



7 . Якщо почали стріляти



Якщо так сталося, що ви опинилися в зоні бойових дій або бачите озброєних людей згідно з рекомендаціями Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, слід:

не сповіщати про свої майбутні дії малознайомим людям;

завжди носити із собою документ, що засвідчує особу. Гроші та документи тримати у різних місцях – так матимете більше шансів їх уберегти;

тримати біля себе записи про групу крові (свою та близьких родичів) та інформацію про можливі проблеми зі здоров'ям (наприклад, алергію на медичні препарати, хронічні захворювання);

знати, де розташовані сховища та укриття, близькі до вашого будинку, роботи та місць, які ви часто відвідуєте;

не перебувати поза житлом та місцем роботи, уникати місць скупчення людей;

при виході з приміщень дотримуватися правил правої руки і пропускати вперед тих, хто потребує допомоги – це допоможе уникнути тисняви;

не лізти у суперечки з незнайомими людьми – це допоможе уникнути провокацій;

у разі надходження інформації офіційними каналами державних органів влади про можливу небезпеку передати її іншим людям;

не носити армійську форму або камуфльований одяг – краще одягати одяг темного кольору, що не привертає уваги, уникати будь-яких символів, адже вони можуть спричинити непередбачувану реакцію.

При попаданні в район обстрілу сховайтесь у найближчому сховищі, укритті, не виходьте ще деякий час після закінчення обстрілу. Якщо таких сховищ немає, використовуйте нерівності рельєфу – канави, окопи, вирви від вибухів. У разі раптового обстрілу та відсутності сховищ – ляжте на землю головою у бік, протилежну вибухам, та прикрийте голову руками чи речами.



Крім того, якщо ви почуєте постріли, не можна наближатися до вікон та й взагалі спостерігати за ходом бойових дій, стояти або перебігати під обстрілом; сперечатися із озброєними людьми, фотографувати їх, демонструвати їм зброю. Не слід також торкатися вибухонебезпечних та підозрілих предметів – слід негайно повідомити про них територіальні органи ДСНС та Національну поліцію за телефонами «101» і «102».