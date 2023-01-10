Скоєні в Україні російськими військовими злочини розслідують у 21 країні

Наразі розслідуванням злочинів, скоєних під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, займаються правоохоронці у 21 країні.
Про це розповів президент Євроюсту Ладислав Хамран в інтерв'ю газеті LRT.
Переважна більшість розслідувань триває у країнах ЄС.
Так, із 21 країни 14 є членами ЄС, а ще чотири країни, зокрема, Україна, перебувають у Європі, але не є членами союзу. Розслідування також ведуться у США, Канаді та Великій Британії.
Про це розповів президент Євроюсту Ладислав Хамран в інтерв'ю газеті LRT.
Переважна більшість розслідувань триває у країнах ЄС.
Так, із 21 країни 14 є членами ЄС, а ще чотири країни, зокрема, Україна, перебувають у Європі, але не є членами союзу. Розслідування також ведуться у США, Канаді та Великій Британії.
Глава Євроюсту сподівається, що країни, які почали розслідування, поділяться з ними зібраними доказами. Правоохоронці хочуть об'єднати ці бази, щоб мати змогу аналізувати їх.
Нині у Євроюсті не помічають небажання сторін ділитися доказами.
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