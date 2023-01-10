Скоєні в Україні російськими військовими злочини розслідують у 21 країні

18:32 10 січня Київ, Україна

Наразі розслідуванням злочинів, скоєних під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, займаються правоохоронці у 21 країні.

Про це розповів президент Євроюсту Ладислав Хамран в інтерв'ю газеті LRT.

Переважна більшість розслідувань триває у країнах ЄС.

Так, із 21 країни 14 є членами ЄС, а ще чотири країни, зокрема, Україна, перебувають у Європі, але не є членами союзу. Розслідування також ведуться у США, Канаді та Великій Британії.
“Зараз усі міжнародні зусилля зосереджені на збиранні доказів… Наприклад, коли йдеться про злочини проти людства, вони визначаються у Римському статуті як поширені і систематичні напади на цивільне населення. Отже, ми повинні довести, що ці атаки були не тільки широкомасштабними, а й систематичними і були частиною стратегії нападу на цивільних та скоєння певних злочинів проти них, таких як вбивство, зґвалтування тощо. Систематичні зусилля мають бути помітними”, – каже Хамран.
Глава Євроюсту сподівається, що країни, які почали розслідування, поділяться з ними зібраними доказами. Правоохоронці хочуть об'єднати ці бази, щоб мати змогу аналізувати їх.
“…за допомогою централізованої аналітики можна знайти так звані прогалини у доказах. Правова система вимагає дотримання всіх вимог під час встановлення злочинів", – пояснює Хамран.
Нині у Євроюсті не помічають небажання сторін ділитися доказами.
“Я розумію, що громадськість хоче, щоб винні постали перед судом у Гаазі якнайшвидше, якимось спеціальним трибуналом чи національними трибуналами. Очевидно, ми всі хочемо цього, але ми маємо переконатися, що докази перевірені, ми обговоримо з різними відомствами, яке з них найкраще зможе судити обвинувачених, а це потребує часу”, – додав Хамран.