Співробітники посольства Канади одягалися в форму збірної України

20:27 11 червня Київ, Україна





Дипломати прийшли в спортивній формі на роботу і сфотографувалися в новій формі української збірної з картою Криму і гаслами "Слава Україні - Героям слава". Слідом за співробітниками Посольств США і Великобританії в Україні, дрес-код змінили і канадські дипломати Дипломати прийшли в спортивній формі на роботу і сфотографувалися в новій формі української збірної з картою Криму і гаслами "Слава Україні - Героям слава".

Про це повідомляється в Twitter посольства.

"Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Доброї всім п'ятниці!", - йдеться в соцмережі.

На знімках співробітники канадського посольства, одягнені в жовто-блакитну спортивну форму, вирішують робочі питання.



