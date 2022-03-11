Співробітники посольства Канади одягалися в форму збірної України

Слідом за співробітниками Посольств США і Великобританії в Україні, дрес-код змінили і канадські дипломати.
Дипломати прийшли в спортивній формі на роботу і сфотографувалися в новій формі української збірної з картою Криму і гаслами "Слава Україні - Героям слава".
Дипломати прийшли в спортивній формі на роботу і сфотографувалися в новій формі української збірної з картою Криму і гаслами "Слава Україні - Героям слава".
Про це повідомляється в Twitter посольства.
На знімках співробітники канадського посольства, одягнені в жовто-блакитну спортивну форму, вирішують робочі питання.
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