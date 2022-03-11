Співробітники посольства Канади одягалися в форму збірної України

20:27 11 червня Київ, Україна

Слідом за співробітниками Посольств США і Великобританії в Україні, дрес-код змінили і канадські дипломати.

Дипломати прийшли в спортивній формі на роботу і сфотографувалися в новій формі української збірної з картою Криму і гаслами "Слава Україні - Героям слава".
 
Про це повідомляється в Twitter посольства.
"Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Доброї всім п'ятниці!", - йдеться в соцмережі.
На знімках співробітники канадського посольства, одягнені в жовто-блакитну спортивну форму, вирішують робочі питання.