Співробітники Favbet зібрали гроші на 23 дрони для ЗСУ

13:03 05 вересня Київ, Україна

Співробітники компанії Favbet зібрали 240 тисяч гривень на закупівлю 23 квадрокоптерів для ЗСУ, повідомляє пресслужба компанії.

Така кількість дронів присвячена 23-річчю компанії.

"За 2 тижні співробітники компанії переказали на благодійний рахунок близько 240 тисяч гривень. Решту суми компанія виділить із власного бюджету", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що завдяки українським захисникам бізнес має можливість продовжувати працювати та розвиватися.