Співробітники Favbet зібрали гроші на 23 дрони для ЗСУ
13:03 05 вересня Київ, Україна
Співробітники компанії Favbet зібрали 240 тисяч гривень на закупівлю 23 квадрокоптерів для ЗСУ, повідомляє пресслужба компанії.
Така кількість дронів присвячена 23-річчю компанії.
"За 2 тижні співробітники компанії переказали на благодійний рахунок близько 240 тисяч гривень. Решту суми компанія виділить із власного бюджету", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що завдяки українським захисникам бізнес має можливість продовжувати працювати та розвиватися.
"Ми віримо у ЗСУ, віримо у перемогу", - додали в компанії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі