Стан Саакашвілі щодня погіршується, його треба рятувати - Накопія

15:43 09 січня Київ, Україна

Стан експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі щодня погіршується, він не може їсти і самостійно пересуватися. Результати аналізів свідчить про те, що його могли отруїти.



Про це заявив один із лідерів найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиний Національний рух" Коба Накопія.

"Я був у нього вчора. Відвідував його в лікарні. Стан, звичайно, у нього дуже важкий. Вчора у нього була висока температура, близько 38. І ця температура у нього постійно. Він дуже багато втратив ваги. Можете собі уявити людину з його зростом та статурою, яка на сьогодні важить 72 кілограми", — сказав він.

При цьому він перебуватиме у лікарні і незважаючи на те, що він нібито під наглядом лікарів, він щодня втрачає вагу.

"Він не може їсти. Тобто у нього є реальні проблеми з харчуванням. Це не його забаганка. Просто організм не може приймати їжу. І стан його здоров'я з кожним днем погіршується", - сказав Накопія.

За його словами, Саакашвілі сам пересуватися не може.

"Він пересувається лише за допомогою спеціальних засобів. І ви, напевно, бачили кадри, опубліковані Міністерством юстиції. І особливо останні кадри приблизно тритижневої давності. Там видно на цих кадрах, що він самостійно пересуватися не може", - зазначив політик.

Накопія наголосив, що міжнародні експерти, зокрема, американські лікарі, зробили висновок про стан його здоров'я.

"Є лабораторні дані дуже авторитетних лабораторій і дуже відомого американського токсиколога, який говорить про те, що в його крові виявлено важкі метали, виявлено речовини, які вказують на те, що він міг бути отруєний", - сказав він.

За словами політика, ніхто не може оцінити, які можуть бути наслідки нинішнього становища Саакашвілі, тож його треба рятувати.

"Його потрібно терміново переводити до кваліфікованої клініки, Європи, Штатів, де є практика лікування таких захворювань, яких у нього зараз напевно букет. І зрештою ми остаточно навіть не знаємо діагнозів, які можуть бути, тому що лікарі нам не говорять конкретних діагнозів, які є у нього, і зараз питання стоїть дуже конкретне - його треба рятувати. Тобто сьогодні треба рятувати його життя", - сказав Накопія.

Він зазначив, що українська влада робить все, щоб забрати Саакашвілі на лікування.

"Сьогодні вся українська влада, незважаючи на те, що в Україні сьогодні йде війна, Україні самій зараз потрібна підтримка, не забуває про Михайла, про громадянина України і роблять все для того, щоб забрати його на лікування", - сказав він.

Минулого тижня у Грузії та більш ніж у 20 країнах світу пройшли акції на підтримку Михайла Саакашвілі. Учасники акцій закликали звільнити Саакашвілі та дати йому можливість пройти лікування в ЄС. Деякі демонстранти звинувачували владу Грузії в тому, що вони домагаються смерті політика.