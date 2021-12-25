Стан Навального в ході голодування лікарі назвали критичним

08:22 18 квітень Київ, Україна

Російський опозиціонер продовжує третій тиждень голодування, домагаючись візиту лікаря. Його стан різко погіршується. На думку лікарів, яких не допускають до Олексія Навального, ув’язнений знаходиться в критичному стані.

Так, особиста лікарка Навального Анастасія Васильєва в Twitter опублікувала результати його аналізів.

"Калій в сироватці крові - 7,1 ммоль/л. Ці цифри критичні. Це означає і ниркову недостатність, і те, що в будь-яку хвилину можуть відбутися важкі порушення ритму серця: фібриляція шлуночків аж до зупинки серця", - пише вона.

У той самий час лікар Навального Ярослав Ашихмин заявив про ймовірність зупинки серця у його пацієнта.

"Калій катастрофічно високий. В низці випадків такий рівень калію вимагає екстреного гемодіалізу. Іони калію відіграють ключову роль в проведенні електричного імпульсу по провідній системі серця. Такий рівень калію може призвести до того, що станеться дуже серйозна зупинка проведення електричного імпульсу; вона називається блокада. Може статися блокада, яка призведе до того, що серце зупиниться, а може статися важка аритмія. Пацієнт з таким рівнем калію повинен спостерігатися в реанімації... Такий високий рівень калію ставить під загрозу життя нашого пацієнта", - сказав він. "Також у нього спостерігається зростання креатиніну. Креатинін - це показник, який характеризує функцію нирок: наскільки добре вони працюють, як фільтрують кров. Креатинін у нього буквально за короткий проміжок часу зріс в півтора раза (тобто попередній результат, там креатинін був нижчий більш ніж на 50%). Цей аналіз може свідчити на користь наявності ниркової недостатності", - додав лікар.

Навальний в колонії тримає голодування з 31 березня, вимагаючи допустити до нього запрошеного лікаря. ФСВП стверджує, що Навальному надають необхідну допомогу.