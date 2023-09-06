Стан морської води в Одеській затоці покращився після теракту рф на Каховській ГЕС - ОВА

15:53 11 серпня Київ, Україна

Стан морської води в Одеській затоці значно покращав після теракту росії на Каховській ГЕС, повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



Відповідні дані надали у Департаменті екології та охорони здоров'я Одеської обласної військової адміністрації.



За даними аналізу, солоність та інші показники морської води досягли нормованих сезонних значень.



Також до Одеської затоки вже повернулися червонокнижні мармурові краби та морські коники.